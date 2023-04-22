Авокадо з молоком та медом: корисний сніданок з Бразилії

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Марія Банько
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Шеф-кухар Марко Черветті розповідає, як приготувати коктейль з авокадо – улюблений ранковий смаколик бразильців.

Інгредієнти на 2 порції:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Тростинний цукор або липовий мед – 30 г
  • Коров’яче або кокосове молоко – 200 мл
  • Вівсяне печиво – 60 г

Як готувати:

Крок 1. Надріж авокадо, роз’єднай половинки, вийми кісточку. Ложкою дістань м’якоть зі шкірки та поклади до блендера.

Лайфхак від Марко: Для цього рецепту обирай стиглі авокадо: вони мають бути м’якими. Кісточку не викидай, а посади у горщик. Вологе повітря та трохи піклування – і цілий рік можна ласувати тропічними плодами, вирощеними вдома.

Крок 2. Додай тростинний цукор – пару чайних ложок, наламай вівсяне печиво та влий молоко. Збий коктейль у блендері та розлий по склянках - час снідати.

Якщо не вживаєш коров’яче молоко - не проблема. Додай до авокадо липовий мед та кокосове молоко. Смачного!

Опубліковано: 22 квітня 2023
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