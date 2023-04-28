Як приготувати справжній гуцульський банош

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Марія Банько
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Шеф-кухар Марко Черветті розповідає про рецепт найвідомішої гуцульської страви, яку він опанував в Україні.

Інгредієнти:

  • Кукурудзяна крупа – 120 г
  • Вершки або жирна сметана – 300 г
  • Сало з проріззю (грудинка) – 150 г
  • Бринза – 80 г
  • Петрушка – 2 г
  • Сіль – 1 г (за смаком)
  • Перець – 1 г (за смаком)

Як готувати:

  1. Приготуй шкварки: добре розігрій пательню з товстим дном, наріж сало кубиками середнього розміру та вкинь у пательню. Обсмаж до золотистого кольору, посоли та поперчи, зніми пательню з вогню, але залиш у ній шкварки – вони доготуються за рахунок температури.
  2. Для баноша вилий вершки або домашню сметану у каструлю з товстими стінками та доведи до кипіння. Приправ перцем та сіллю, але зовсім трохи, адже банош подається з достатньо солоною бринзою.
  3. Поступово додай у вершки крупу, безперервно перемішуючи вінчиком - щоб не утворювалися грудки.

    Лайфхак від Марко: аби приготувати банош якомога швидше, візьми крупу найдрібнішого помелу.
  4. Коли додаш усю крупу, зменши вогонь до мінімуму і дай баношу “дійти”. Банош дуже швидко загусне. Коли на його поверхні з’явиться жир, страва готова.
  5. Розклади банош по глибоких тарілках, зверху натри бринзу, виклади шкварки та прикрась петрушкою. Смачного!
Опубліковано: 28 квітня 2023
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