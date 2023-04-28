Як приготувати справжній гуцульський банош

Шеф-кухар Марко Черветті розповідає про рецепт найвідомішої гуцульської страви, яку він опанував в Україні.
Інгредієнти:
- Кукурудзяна крупа – 120 г
- Вершки або жирна сметана – 300 г
- Сало з проріззю (грудинка) – 150 г
- Бринза – 80 г
- Петрушка – 2 г
- Сіль – 1 г (за смаком)
- Перець – 1 г (за смаком)
Як готувати:
- Приготуй шкварки: добре розігрій пательню з товстим дном, наріж сало кубиками середнього розміру та вкинь у пательню. Обсмаж до золотистого кольору, посоли та поперчи, зніми пательню з вогню, але залиш у ній шкварки – вони доготуються за рахунок температури.
- Для баноша вилий вершки або домашню сметану у каструлю з товстими стінками та доведи до кипіння. Приправ перцем та сіллю, але зовсім трохи, адже банош подається з достатньо солоною бринзою.
- Поступово додай у вершки крупу, безперервно перемішуючи вінчиком - щоб не утворювалися грудки.
Лайфхак від Марко: аби приготувати банош якомога швидше, візьми крупу найдрібнішого помелу.
- Коли додаш усю крупу, зменши вогонь до мінімуму і дай баношу “дійти”. Банош дуже швидко загусне. Коли на його поверхні з’явиться жир, страва готова.
- Розклади банош по глибоких тарілках, зверху натри бринзу, виклади шкварки та прикрась петрушкою. Смачного!