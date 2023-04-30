Як за 5 хвилин приготувати корисне бананове морозиво

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Марія Банько
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Шеф-кухар Марко Черветті поділився з БЖ дуже простим та швидким рецептом корисного морозива з бананів. Вже час відкривати сезон!

Інгредієнти:

  • Банани – 5-7 штук
  • Мигдальне молоко – 200 мл
  • Цукор – 50 г

Як готувати:

  1. Заздалегідь почисть та поріж банани, виклади їх у пакет і заморозь.
  2. Дістань банани з морозильної камери, переклади у глибоку тарілку, додай цукор і мигдальне молоко. Збий до однорідного стану.

    Лайфхак від Марко: мигдальне молоко можна приготувати власноруч. Для цього потрібно замочити 100 грамів мигдалю на ніч та почистити його від шкірки. Змішати мигдаль з літром води, перебити у блендері та процідити. Все, мигдальне молоко готове.
  3. За бажання морозиво можна прикрасити тертим шоколадом, збитими вершками тощо.

Опубліковано: 30 квітня 2023
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