Як за 5 хвилин приготувати корисне бананове морозиво

Шеф-кухар Марко Черветті поділився з БЖ дуже простим та швидким рецептом корисного морозива з бананів. Вже час відкривати сезон!
Інгредієнти:
- Банани – 5-7 штук
- Мигдальне молоко – 200 мл
- Цукор – 50 г
Як готувати:
- Заздалегідь почисть та поріж банани, виклади їх у пакет і заморозь.
- Дістань банани з морозильної камери, переклади у глибоку тарілку, додай цукор і мигдальне молоко. Збий до однорідного стану.
Лайфхак від Марко: мигдальне молоко можна приготувати власноруч. Для цього потрібно замочити 100 грамів мигдалю на ніч та почистити його від шкірки. Змішати мигдаль з літром води, перебити у блендері та процідити. Все, мигдальне молоко готове.
- За бажання морозиво можна прикрасити тертим шоколадом, збитими вершками тощо.