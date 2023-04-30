Як за 5 хвилин приготувати корисне бананове морозиво

Шеф-кухар Марко Черветті поділився з БЖ дуже простим та швидким рецептом корисного морозива з бананів. Вже час відкривати сезон!

Інгредієнти:

Банани – 5-7 штук

Мигдальне молоко – 200 мл

Цукор – 50 г

Як готувати: