Без варених яєць та бекону: як приготувати справжній салат "Цезар"

А що, як ми скажемо вам, що в оригінальний салат "Цезар" ніколи не входили бекон, томати та варені яйця? Марко Черветті, шеф-кухар з Італії, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як насправді має смакувати легендарний салат. Тобто, як його готував Чезаре Гордіні в далекому 1924-ому, майже 100 років тому.
Приготуй соус за оригінальним рецептом. Вкинь до блендера філе анчоуса, зубчик часнику, соус Ворчестер, гірчицю, пару жовтків та сік половини лимона. Збий соус, додаючи тоненькою цівкою оливкову олію. Соус має бути густий.
Зроби сухарики з житнього хліба. Поріж скибку хліба на невеликі шматочки та підсмаж їх на оливковій олії.
Тепер збираємо салат. Наріж листя салату, виклади на тарілку. Зверху полий листя салату соусом, виклади сухарики та додай пластівці пармезану. Все! Це - оригінальний рецепт. Все інше - ремікси.