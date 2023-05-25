З куркою гриль та ікрою: У Києві проведуть фестиваль «божевільного» морозива

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Марія Іващук
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На Подолі в «Міністерстві Шаурми» 26-28 травня пройде фестиваль «божевільного» морозива з незвичними смаками.

Його проведуть разом з Massimo Gelarty.

На фестивалі можна буде скуштувати:

  • Морозиво з курки гриль з конфітюром із манго
  • Морозиво з копченим лососем з червоною ікрою та кропом
  • Морозиво з авокадо і лайма на кокосовій воді (веган)
  • Морозиво з бурштинового грузинського вина з пармезаном і фундуком
  • Морозиво з фети з оливками і соусом із червоного вина
  • Морозиво з пива із бергамотом
  • Морозиво з маскарпоне з трюфелем і абрикосовим джемом
  • Морозиво з чайної троянди
  • Морозиво з волоського горіха з гранатом
  • Морозиво з білих грибів з брусницею
  • Морозиво з кукурудзи з карамелізованим попкорном
  • Морозиво з чаю масала із червоним сицилійським апельсином
  • Морозиво з комбучею зі шматочками груші

Де: вул. Сагайдачного, 37; «Міністерство Шаурми»
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Опубліковано: 25 травня 2023
міністерство шаурми
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