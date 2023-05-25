З куркою гриль та ікрою: У Києві проведуть фестиваль «божевільного» морозива

"Заплаву орхідей" та "Гай хижих птахів" в Голосіївському районі оголосили пам'ятками природи

Makhno Studio показали проєкт музею мистецтва і кераміки, який зведуть на Київщині

Український дизайнер пропонує Lego випустити конструктор з маріупольською вежею. За це можна проголосувати

Аварійний Дегтярівський шляхопровід цього року замінять на новий

Демократичний бар Beer On Line («Вернісаж») більше не працюватиме біля Контрактової

Фрагмент "мосту Кличка", який витримав влучання ракети, продадуть на аукціоні

“Винний плейліст”, паста з креветками та італійський Совіньйон – готові плани на вечір

Які мости та дороги відремонтують цьогоріч у Києві