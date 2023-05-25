З куркою гриль та ікрою: У Києві проведуть фестиваль «божевільного» морозива

На Подолі в «Міністерстві Шаурми» 26-28 травня пройде фестиваль «божевільного» морозива з незвичними смаками.
Його проведуть разом з Massimo Gelarty.
На фестивалі можна буде скуштувати:
- Морозиво з курки гриль з конфітюром із манго
- Морозиво з копченим лососем з червоною ікрою та кропом
- Морозиво з авокадо і лайма на кокосовій воді (веган)
- Морозиво з бурштинового грузинського вина з пармезаном і фундуком
- Морозиво з фети з оливками і соусом із червоного вина
- Морозиво з пива із бергамотом
- Морозиво з маскарпоне з трюфелем і абрикосовим джемом
- Морозиво з чайної троянди
- Морозиво з волоського горіха з гранатом
- Морозиво з білих грибів з брусницею
- Морозиво з кукурудзи з карамелізованим попкорном
- Морозиво з чаю масала із червоним сицилійським апельсином
- Морозиво з комбучею зі шматочками груші
Де: вул. Сагайдачного, 37; «Міністерство Шаурми»
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