Котлета по-київськи: як приготувати культову страву

Котлета по-київськи - не проста страва. її приготування вимагає майстерності, але й результат того вартує!

З покроковим рецептом від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Тарко Черветті та шеф-кухаря Юрія Ковриженка ти точно справишся.

Інгредієнти:

Куряче філе і кісточка від крила – 1 шт

Вершкове масло – 30 г

Зелена цибуля – 15 г

Кріп – 5 г

Часник – 5 г

Сіль, перець

Рослинна олія для фритюру – 1 л

Для панірування

Борошно – 100 г

Панірувальні сухарі – 100 г

Яйце куряче – 1 шт

Для гарніру

Картопля – 0,5 кг

Оливкова олія – 10 г

Цедра лимона – 0,5 лимона

Песто (за бажанням)

Як готувати: