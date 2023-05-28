Котлета по-київськи: як приготувати культову страву

628
Марія Банько
share share

Котлета по-київськи - не проста страва. її приготування вимагає майстерності, але й результат того вартує!
З покроковим рецептом від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Тарко Черветті та шеф-кухаря Юрія Ковриженка ти точно справишся.

Інгредієнти:

  • Куряче філе і кісточка від крила – 1 шт
  • Вершкове масло – 30 г
  • Зелена цибуля – 15 г
  • Кріп – 5 г
  • Часник – 5 г
  • Сіль, перець
  • Рослинна олія для фритюру – 1 л

Для панірування

  • Борошно – 100 г
  • Панірувальні сухарі – 100 г
  • Яйце куряче – 1 шт

Для гарніру

  • Картопля – 0,5 кг
  • Оливкова олія – 10 г
  • Цедра лимона – 0,5 лимона
  • Песто (за бажанням)

Як готувати:

  1. Підготуй курку: відріж від неї філе з крилом. Зачисть крило – треба зрізати з кісточки якомога більше м’яса.
  2. Наріж картоплю та постав варитися на пюре: кісточки від крила кинь до картоплі. Потім м’ясо від кісточки відійде легше, а пюре стане смачнішим.
  3. Тепер найважливіше: підготуй масло для котлети. Масло кімнатної температури змішай з нарізаним кропом і натертим часником. Посоли, перемішай, виклади на харчову плівку і загорни тоненькою ковбаскою. Поклади масло до морозильної камери.
  4. Філе курки поклади між двома листами харчової плівки та легко відбий. В жодному разі не можна його порвати!
  5. Розігрій олію для фритюру у великій каструлі. Дістань масло з морозилки та поріж на середні порційні шматки.
  6. Відбите філе посоли та поперчи з одного боку. Посередині на нього виклади масло і поклади очищену кісточку: на 2/3 своєї довжини вона має бути всередині філе. Тепер, використовуючи харчову плівку, сформуй котлету потрібної форми. Важливо, аби філе щільно прилягало до кісточки й уся котлета була охайною овальної форми.
  7. Підготуй все для панірування: борошно, збите яйце, сухарі. Зніми плівку з котлети, обережно обваляй в борошні, потім в яйці, потім в сухарях – і обережно опусти в гарячу олію. Смаж до апетитного золотистого кольору, а потім відправ котлету в духовку, розігріту до 190-200° на 7 хвилин.
  8. Приготуй пюре: додай до нього нарізану зелену цибулю, цедру лимона, оливкову олію і перемішай. Виклади котлету на пюре. За бажання зроби презентацію більш яскравою за допомогою песто.

Опубліковано: 28 травня 2023
share share
Українка створила перший у світі комікс про борщ Українка створила перший у світі комікс про борщ Кияни підтримали рекордну 6 петицію із проханням скасувати зупинку транспорту під час тривоги Кияни підтримали рекордну 6 петицію із проханням скасувати зупинку транспорту під час тривоги На Позняках відкрився заклад із хот-догами та бургерами Doggeriz На Позняках відкрився заклад із хот-догами та бургерами Doggeriz Музей Булгакова українізував письменника та відкрив йому нову меморіальну дошку Музей Булгакова українізував письменника та відкрив йому нову меморіальну дошку На Малій Житомирській перезапустили бар "Анжела" На Малій Житомирській перезапустили бар "Анжела" Від 50-х до 90-х: Як виглядав Київ на фотографіях різних років Від 50-х до 90-х: Як виглядав Київ на фотографіях різних років Культурний центр "Краків" на Русанівці відкривають після капітального ремонту Культурний центр "Краків" на Русанівці відкривають після капітального ремонту Для моста-хвилі на Оболоні вже виготовили велетенські блоки для арок Для моста-хвилі на Оболоні вже виготовили велетенські блоки для арок
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.