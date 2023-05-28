Котлета по-київськи: як приготувати культову страву

Котлета по-київськи - не проста страва. її приготування вимагає майстерності, але й результат того вартує!
З покроковим рецептом від бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Тарко Черветті та шеф-кухаря Юрія Ковриженка ти точно справишся.
Інгредієнти:
- Куряче філе і кісточка від крила – 1 шт
- Вершкове масло – 30 г
- Зелена цибуля – 15 г
- Кріп – 5 г
- Часник – 5 г
- Сіль, перець
- Рослинна олія для фритюру – 1 л
Для панірування
- Борошно – 100 г
- Панірувальні сухарі – 100 г
- Яйце куряче – 1 шт
Для гарніру
- Картопля – 0,5 кг
- Оливкова олія – 10 г
- Цедра лимона – 0,5 лимона
- Песто (за бажанням)
Як готувати:
- Підготуй курку: відріж від неї філе з крилом. Зачисть крило – треба зрізати з кісточки якомога більше м’яса.
- Наріж картоплю та постав варитися на пюре: кісточки від крила кинь до картоплі. Потім м’ясо від кісточки відійде легше, а пюре стане смачнішим.
- Тепер найважливіше: підготуй масло для котлети. Масло кімнатної температури змішай з нарізаним кропом і натертим часником. Посоли, перемішай, виклади на харчову плівку і загорни тоненькою ковбаскою. Поклади масло до морозильної камери.
- Філе курки поклади між двома листами харчової плівки та легко відбий. В жодному разі не можна його порвати!
- Розігрій олію для фритюру у великій каструлі. Дістань масло з морозилки та поріж на середні порційні шматки.
- Відбите філе посоли та поперчи з одного боку. Посередині на нього виклади масло і поклади очищену кісточку: на 2/3 своєї довжини вона має бути всередині філе. Тепер, використовуючи харчову плівку, сформуй котлету потрібної форми. Важливо, аби філе щільно прилягало до кісточки й уся котлета була охайною овальної форми.
- Підготуй все для панірування: борошно, збите яйце, сухарі. Зніми плівку з котлети, обережно обваляй в борошні, потім в яйці, потім в сухарях – і обережно опусти в гарячу олію. Смаж до апетитного золотистого кольору, а потім відправ котлету в духовку, розігріту до 190-200° на 7 хвилин.
- Приготуй пюре: додай до нього нарізану зелену цибулю, цедру лимона, оливкову олію і перемішай. Виклади котлету на пюре. За бажання зроби презентацію більш яскравою за допомогою песто.