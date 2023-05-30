Панцанела: простий тосканський салат з овочами та хлібом

Безумовно, салат з помідорами та огірками - чи не головний смаколик літа. Але ми радимо спробувати зробити літній салат так, як його готують в Тоскані: з хлібом та свіжими травами. Тим паче Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився рецептом.

Інгредієнти:

Хліб на заквасці

Томат – 100 г

Огірок – 60 г

Оливки – 50 г

Червона цибуля – 60 г

Винний оцет – 10 г

Оливкова олія – 50 г

М'ята, базилік

Сіль

Як готувати: