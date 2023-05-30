Панцанела: простий тосканський салат з овочами та хлібом

Безумовно, салат з помідорами та огірками - чи не головний смаколик літа. Але ми радимо спробувати зробити літній салат так, як його готують в Тоскані: з хлібом та свіжими травами. Тим паче Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився рецептом.
Інгредієнти:
- Хліб на заквасці
- Томат – 100 г
- Огірок – 60 г
- Оливки – 50 г
- Червона цибуля – 60 г
- Винний оцет – 10 г
- Оливкова олія – 50 г
- М'ята, базилік
- Сіль
Як готувати:
- Розмочи черствий хліб у воді, а потім порви його на шматочки. Краще обирай бездріжджовий хліб на заквасці – так смачніше!
- Наріж червону цибулю напівкільцями. Можеш промити її, щоб смак не був таким гострим.
- Дрібно поріж листочки базиліку і додай до салату. Посоли, додай трошки оцту і потім оливкову олію Extra Vergine. Перемішай. Базовий салат Панцанела готовий. Тепер вмикаємо творчість!
- Наприклад, можеш нарізати томати та огірки і також додати до салату. Туди ж – декілька листочків м’яти та оливки. Посоли , додай ще олії, перемішай – готово!