Ризотто з зеленим горошком: сезонний рецепт з Венеції

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Марія Банько
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Цей вид ризотто готують вже понад 10 століть поспіль. Без цієї страви не обходиться жоден День Святого Марка, головне свято у Венеції.
Але її варто готувати будь-коли, коли під рукою з'являється молодий зелений горошок.
Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group запевняє, що вона того варта!

Інгредієнти:

  • Рис сорту Vialone Nano або інший круглий рис (Carnaroli, Arborio) – 150 г
  • Молодий нечищений горошок – 300 г
  • Сиров’ялене сало – 40 г
  • Біле вино – 80 г
  • Оливкова олія – 15 г
  • Цибуля – 60 г
  • Тертий пармезан – 15 г
  • Сіль, перець

Як готувати:

  1. Почисть молодий горошок. Не викидай стручки: ми будемо варити з них бульйон. Поклади їх у каструлю, залий водою і постав на помірний вогонь. За годину бульйон буде готовий: тоді перебий його блендером та проціди крізь сито.
  2. Підготуй інші інгредієнти. Дрібно наріж цибулю та трошки сала. Просуши рис на сухій пательні. Коли він стане яскраво-білим, пересип його в окрему тарілку.
  3. Обсмаж сало та цибулю на оливковій олії.
  4. Коли цибуля стала прозорою, додай в пательню просушений рис. Перемішай. Додай вино, протушкуй, посоли. Коли вино випарується, влий бульйон. Залиш ризотто варитися на 16-18 хвилин.

    Лайфхак від Марко: Зазвичай в ризотто бульйон додають поступово, однак в Risi e bisi (венеційське ризотто з горошком) традиційно відразу додається увесь бульйон.
  5. Коли ризотто майже готове, додай горошок. Вже за три хвилини можна вимикати вогонь. Залишилося додати тертий пармезан, розкласти ризотто по тарілках, прикрасити оливковою олією і чорним перцем.

Опубліковано: 12 червня 2023
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