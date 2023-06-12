Ризотто з зеленим горошком: сезонний рецепт з Венеції

Цей вид ризотто готують вже понад 10 століть поспіль. Без цієї страви не обходиться жоден День Святого Марка, головне свято у Венеції.

Але її варто готувати будь-коли, коли під рукою з'являється молодий зелений горошок.

Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group запевняє, що вона того варта!

Інгредієнти:

Рис сорту Vialone Nano або інший круглий рис (Carnaroli, Arborio) – 150 г

Молодий нечищений горошок – 300 г

Сиров’ялене сало – 40 г

Біле вино – 80 г

Оливкова олія – 15 г

Цибуля – 60 г

Тертий пармезан – 15 г

Сіль, перець

Як готувати: