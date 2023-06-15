Як приготувати моцарелу власноруч

Обожнюєш смакувати моцарелу? Сьогодні бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group навчить тебе варити її вдома власноруч. Цей процес потребує трохи часу, але й результат того вартий.
Свіже молоко, декілька базових інгредієнтів і трохи часу: ось все, що потрібно, щоб приготувати моцарелу вдома.
Інгредієнти:
- Свіже молоко
- Сичужний фермент (можна замовити онлайн або купити в спеціалізованих магазинах)
- Соляний розчин 2 видів (20% та 2% солі)
- Лимонна кислота
- Окріп
Приготування:
- Спочатку треба приготувати кальяту: основу для майбутньої моцарели. У чисту каструлю треба налити молоко, поставити на вогонь, підігріти до 32 градусів. Додати фермент згідно з інструкцією. Перемішати, зняти з вогню та залишити на півтори години.
- Розподілити по формах. Залишити, доки не з'явиться вм'ятина по центру, потім перевернути. Ретельно посолити та залишити на 6 годин. Це - кальята. Цей сир вже можна їсти. Але щоб отримати саме моцарелу, потрібно ще декілька кроків.
- Кальяту треба залити окропом, зачекати 1-2 хвилини. Зайву воду злити, дуже добре вимішати, щоб поверхня сиру ніби сяяла.
- З маси, що утворилася, сформувати кульки. Занурити у 20% соляний розчин на 5-15 хвилин. Перемістити в місткість, в якій менш солоний розчин поєднано із лимонною кислотою. Готово!