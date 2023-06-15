Як приготувати моцарелу власноруч

Обожнюєш смакувати моцарелу? Сьогодні бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group навчить тебе варити її вдома власноруч. Цей процес потребує трохи часу, але й результат того вартий.

Свіже молоко, декілька базових інгредієнтів і трохи часу: ось все, що потрібно, щоб приготувати моцарелу вдома.

Інгредієнти:

Свіже молоко

Сичужний фермент (можна замовити онлайн або купити в спеціалізованих магазинах)

Соляний розчин 2 видів (20% та 2% солі)

Лимонна кислота

Окріп



Приготування: