Аффогато: літній десерт з кавою за 3 хвилини

Здається, всі обожнюють каву з морозивом. Але Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує піти ще далі: додати пару інгредієнтів і зробити чудовий кавовий десерт аффогато.

Розтопи мед в глибокій пательні. Коли він закипить, додай горішки та родзинки. Також за бажанням можна додати вівсяні пластівці. Перемішай. Коли мед вже стане коричневим, зніми з вогню і переклади в тарілку.

На дно гарного келиха виклади ложечку вареного згущеного молока. На нього – медову гранолу.