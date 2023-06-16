Аффогато: літній десерт з кавою за 3 хвилини

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Марія Банько
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Здається, всі обожнюють каву з морозивом. Але Марко Черветті, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, пропонує піти ще далі: додати пару інгредієнтів і зробити чудовий кавовий десерт аффогато.

Інгредієнти:

  • Еспресо – 15 г
  • Горіхи – 50 г
  • Родзинки – 30 г
  • Мед – 25 г
  • Сезонні ягоди – 50 г
  • Морозиво – 50 г
  • Варене згущене молоко – 40 г
  • Ром (за бажанням)

Як готувати:

  1. Розтопи мед в глибокій пательні. Коли він закипить, додай горішки та родзинки. Також за бажанням можна додати вівсяні пластівці. Перемішай. Коли мед вже стане коричневим, зніми з вогню і переклади в тарілку.

  2. На дно гарного келиха виклади ложечку вареного згущеного молока. На нього – медову гранолу.

  3. Зверху покладіть дві кульки улюбленого морозива та ягоди. Полий все це кавою. Тільки не лий багато: морозиво не має плавати в каві наче в басейні! Аффогато готове!

Опубліковано: 16 червня 2023
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