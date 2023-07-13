Фаршировані персики: неймовірний літній десерт

Ми не знаємо, як можна втомитися від свіжих персиків. Але якщо тобі раптом захотілося приготувати їх якось по-новому, маємо саме такий рецепт. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився з БЖ чудовим рецептом печених фаршированих персиків.
Інгредієнти:
- Персики – 640 г
- Печиво Амаретті (мигдалеве печиво) – 120-150 г
- Волоські горіхи – 100-120 г
- Какао-порошок – 30-40 г
- Цукор – 25 г
- Вершкове масло – 75 г
- М’ята та цукрова пудра для декору
Як готувати:
- Помий і висуши персики. Розділи кожен навпіл, видали кісточку, чайною ложкою дістань м'якуш та переклади в окремий посуд.
- До м’якоті персиків додай розкришене мигдалеве печиво. Так само покриши та додай волоські горіхи. Додай трошки цукру, какао та м'яке масло. Ретельно вимішай.
- Виклади начинку до кожної половинки персика. Поклади персики на деко, застелене пергаментом, та відправ до духовки, розігрітої до 180°С, на 20 хвилин.
- Готові персики прикрась цукровою пудрою та листочком свіжої м’яти.