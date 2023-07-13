Фаршировані персики: неймовірний літній десерт

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Марія Банько
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Ми не знаємо, як можна втомитися від свіжих персиків. Але якщо тобі раптом захотілося приготувати їх якось по-новому, маємо саме такий рецепт. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, поділився з БЖ чудовим рецептом печених фаршированих персиків.

Інгредієнти:

  • Персики – 640 г
  • Печиво Амаретті (мигдалеве печиво) – 120-150 г
  • Волоські горіхи – 100-120 г
  • Какао-порошок – 30-40 г
  • Цукор – 25 г
  • Вершкове масло – 75 г
  • М’ята та цукрова пудра для декору

Як готувати:

  1. Помий і висуши персики. Розділи кожен навпіл, видали кісточку, чайною ложкою дістань м'якуш та переклади в окремий посуд.
  2. До м’якоті персиків додай розкришене мигдалеве печиво. Так само покриши та додай волоські горіхи. Додай трошки цукру, какао та м'яке масло. Ретельно вимішай.
  3. Виклади начинку до кожної половинки персика. Поклади персики на деко, застелене пергаментом, та відправ до духовки, розігрітої до 180°С, на 20 хвилин.
  4. Готові персики прикрась цукровою пудрою та листочком свіжої м’яти.

Опубліковано: 13 липня 2023
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