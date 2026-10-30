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Як Україна має представляти себе світові: опублікувано повний запис дискусії «Фактор Фенікса»

Ірина Маймур 30 жовтня 2026
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Розмова про те, як змінити образ України у світі, тепер доступна для перегляду повністю. На сайті та YouTube-каналі «Культурного Проекту» опублікували запис дискусії «Фактор Фенікса», яка відбулася в серпні в Києві.

Чи варто й надалі представляти Україну передусім як країну, що вистояла? Як українська мода, мистецтво, дипломатія та інженерія допомагають привертати увагу міжнародної аудиторії? На ці питання відповідали філософиня, голова Наглядової ради Українського культурного фонду Наталія Кривда, економіст, засновник Advanter Group Андрій Длігач, співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, дипломатка, постійна представниця України при ЮНЕСКО Вікторія Ляліна-Бойко та керівник «Майстерні чудес» Мітя Зінов’єв. Зі вступним словом виступив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Дискусія відбулася 19 серпня біля скульптури «Фенікс» Олексія Сая, реалізованої «Майстернею Чудес». Організатори — Fozzy Media Group і «Майстерня чудес» за підтримки МЗС України.

Фото: Сергій Сівяков, спеціально для БЖ
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