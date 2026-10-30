Марко Черветті створив 11 авторських спецій для «Сільпо»

Для пасти, борщу і навіть десертів: Марко Черветті випустив авторську лінійку спецій

Бренд-шеф «Сільпо» Марко Черветті представив власну лінійку спецій Marco Cervetti. До колекції увійшли 11 сумішей для м'яса, риби, овочів, пасти, супів і навіть десертів. Новинки вже з'явилися на полицях супермаркетів «Сільпо».

Серед приправ — поєднання, натхнені італійською та середземноморською кухнями, а також універсальні суміші для щоденного приготування. Розповідаємо, що входить до їхнього складу та до яких страв вони пасують.

«Ніжна риба»

«Ніжна риба» підійде для приготування як річкової, так і морської риби, зокрема рибних супів і соусів. Основу спеції складають орегано та сушений часник. Їх доповнюють ріпчаста цибуля, петрушка, гірчичний порошок і білий перець. Останній виготовляють із тих самих плодів, що й чорний перець, але без зовнішньої темної оболонки, тому він має делікатніший аромат. Суміш має підкреслити природний смак риби, не перебиваючи його.

«Аромати Сицилії»

Натхнена літніми ароматами Сицилії, ця суміш поєднує цитрусову свіжість із пряними нотами трав і гострого перцю. До її складу входять сушений часник, лимонна та апельсинова цедра, червона й зелена паприка, орегано, чилі, білий перець і шафран. За словами Марко Черветті, гострота чилі допомагає яскравіше відчути цитрусовий аромат. Приправа добре пасує до салатів, моцарели, томатів, морепродуктів та риби.

«Делікатна птиця»

Це суміш із майораном, петрушкою, сушеним часником, м'ятою, розмарином, лавровим листом, чорним перцем, чабером і шавлією. Майоран має м'якший, солодший смак із цитрусовими нотками, ніж орегано, а м'ята в невеликій кількості робить смак страви легшим, не надаючи їй виразного м'ятного присмаку. Приправа підходить для курки, качки та індички, особливо у вершкових або йогуртових соусах. Її також можна використовувати для маринадів для шашликів із птиці та риби.

«Ідеальний фарш»

Приправа чудово підходить до м'ясних соусів для пасти, котлет, голубців, кебабів, мітболів та інших страв із фаршу або дрібно січеного м'яса. У її складі — томати, морква, ріпчаста цибуля та порей, паприка, чилі, сушений часник і пряні трави. Томати містять природний глутамат, який підсилює смак м’яса, а сушені томати допомагають виразніше відчути умамі — п’ятий базовий смак.

«Часник і друзі»

Універсальна суміш із паприкою, базиліком, орегано, сушеним часником, петрушкою та двома видами чилі, зокрема анчо. Приправа пасує майже до будь-якої страви: м'яса, томатних супів, риби з томатами, баклажанів, а також різноманітних соусів — від ніжного бешамелю до томатного.

«Д’яволіто»

Суміш «Д’яволіто» для любителів гострих страв поєднує сушений часник, звичайну й копчену паприку, орегано, чилі та перець анчо. Її особливість — різноманітні смакові ноти перців, завдяки яким гострота не зводиться до самої пекучості. Приправа пасує до м'яса, пасти та соусів.

«Жар і гриль»

Суміш для запікання та приготування на грилі, яка пасує до м'яса, птиці, риби й морепродуктів. До її складу входять паприка, сушений часник, насіння звичайної та чорної гірчиці, чилі, розмарин, лавровий лист, чабер і чорний перець. Особливість приправи — поєднання двох видів гірчичного насіння. За словами Марко, під час нагрівання воно змінює свій аромат, а чорна гірчиця набуває виразних горіхових нот.

«Привіт з Неаполя»

Суміш, натхненна неаполітанською кухнею, поєднує насичений смак томатів, часник, базилік та орегано з гостринкою чилі й пряними нотами гірчиці. Вона добре пасує до піци, пасти, капрезе, бурати, морепродуктів, а також м'яса й риби з томатами.

«Букет Сходу»

Ця приправа відсилає до історії Венеції, куди колись морем привозили східні прянощі. У її складі лише три інгредієнти — кориця, мускатний горіх і гвоздика, які створюють теплий, насичений аромат. «Букет Сходу» пасує до десертів, фруктів, зокрема яблук, сухофруктів і сирів. А ще приправу можна додавати до кальмарів, качки, курки, сирних соусів і фондю.

«Брутальне барбекю»

«Брутальне барбекю» підкреслює насичений смак червоного м’яса завдяки виразному часниково-трав’яному аромату з пряною гостринкою чорного перцю, імбиру та гірчиці. До складу суміші входять сушений часник, петрушка, гірчичний порошок, майоран, орегано, чорний перець, імбир, шавлія, лавровий лист, розмарин і чабер. Приправа добре підходить для маринадів до шашлику та стейків, а також для запеченого й тушкованого м’яса.

«Серце Італії»

«Серце Італії» — універсальна овочева суміш для щоденного приготування страв, у яких передбачена засмажка. В її основі — морква, ріпчаста цибуля та порей, які доповнюють сушений часник, петрушка, чорний і білий перець та шавлія. Приправу можна використовувати для ризото, супів і борщу, гречки, печені, бефстроганову, а також тушкованого м’яса й риби.

Як Марко Черветті радить використовувати спеції

Головне правило шефа — спеції мають підкреслювати природний смак продуктів, а не перебивати його. Тому він радить додавати їх помірно, особливо якщо інгредієнти свіжі та якісні.

Марко Черветті також рекомендує купувати спеції невеликими порціями, адже з часом вони втрачають аромат. А сушені трави, зокрема орегано й розмарин, радить розтирати пальцями перед використанням — так вони краще розкривають свій запах.