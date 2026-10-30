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Спортивний арбітражний суд скасував заборону на участь російських збірних у чемпіонатах світу з хокею

Ірина Маймур 30 жовтня 2026
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Спортивний арбітражний суд скасував заборону на участь російських збірних у чемпіонатах світу з хокею

Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) про недопуск російських збірних до міжнародних змагань. Суд зобов'язав допустити їх до п'яти чемпіонатів світу сезону 2026/2027. Про це йдеться в офіційному повідомленні CAS від 30 жовтня.

Арбітри дійшли висновку, що IIHF не надала достатніх доказів на підтвердження загроз безпеці, якими обґрунтовувала відсторонення російських команд. За висновком суду, відповідно до правил федерації лише належним чином підтверджені ризики можуть бути підставою для недопуску спортсменів певної національності.

Рішення стосується п'яти турнірів:

  • Молодіжний чемпіонат світу — Канада, 26 грудня 2026 року — 5 січня 2027 року;
  • Чемпіонат світу серед дівчат до 18 років — Чехія, 8–16 січня 2027 року;
  • Чемпіонат світу серед юнаків до 18 років — США, 22 квітня — 2 травня 2027 року;
  • Чемпіонат світу серед чоловіків — Німеччина, 14–30 травня 2027 року;
  • Чемпіонат світу серед жінок — Канада, листопад 2027 року.

CAS скасував рішення Ради IIHF з негайним набуттям чинності. Водночас суд не встановлював, чи мають російські збірні виступати в нейтральному статусі, і не розглядав організаційних питань їхнього повернення. Наразі оприлюднено лише резолютивну частину рішення, повне обґрунтування з'явиться пізніше.

Міжнародна федерація хокею заявила, що розчарована рішенням і не погоджується з ним. У IIHF наполягають, що обмеження були необхідними для безпеки учасників та належного проведення турнірів. Федерація виконуватиме постанову, однак попереджає про необхідність переглянути формати змагань, розклади, логістику та заходи безпеки.

Російські збірні відсторонили від міжнародних хокейних турнірів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. У січні 2026-го IIHF вирішила продовжити недопуск на наступний сезон. У травні дисциплінарна рада федерації скасувала це рішення та повернула питання на повторний розгляд. У липні IIHF підтвердила заборону для чотирьох чемпіонатів світу, а питання участі Росії в жіночому турнірі відклала. Російська сторона оскаржила недопуск у CAS.

На чоловічий чемпіонат світу 2027 року в Німеччині також кваліфікувалася збірна України — вперше з 2007 року. Поки невідомо, як рішення CAS вплине на склад учасників та організацію турніру. IIHF повідомила, що ще визначатиме механізм повернення російських команд.

Фото на обкладинці: Megan Ellis / Unsplash
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