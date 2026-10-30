Тім Бертон працює над першим за 14 років повнометражним анімаційним фільмом

Американський режисер Тім Бертон розробляє новий повнометражний анімаційний фільм — перший після «Франкенвіні», що вийшов у 2012 році. Про це пише Whoopsee.

Поки невідомі ані назва майбутнього фільму, ані його сюжет чи дата виходу. Бертон також не уточнив, чи використовуватиме техніку покадрової анімації (stop-motion), яка стала характерною для його попередніх робіт.

У цій техніці режисер зняв «Труп нареченої» (2005) та чорно-білий «Франкенвіні» (2012).

Він також придумав і спродюсував «Жах перед Різдвом» (1993), режисером якого був Генрі Селік. Нещодавно до покадрової анімації звернулися й у другому сезоні серіалу «Венздей» (2025).

Бертон неодноразово зізнавався у своїй любові до stop-motion.

«Одна з причин, чому я так люблю покадрову анімацію, — те, що вона справді створюється вручну», — пояснював він.

Водночас режисер критично ставиться до використання штучного інтелекту для відтворення його впізнаваного стилю. У 2023 році він розповів The Independent про свою реакцію на згенеровані ШІ зображення персонажів Disney в його естетиці.

«Це ніби робот забирає твою людяність, твою душу», — сказав тоді Бертон.