Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Тім Бертон працює над першим за 14 років повнометражним анімаційним фільмом

Ірина Маймур 30 жовтня 2026
36
Тім Бертон працює над першим за 14 років повнометражним анімаційним фільмом

Американський режисер Тім Бертон розробляє новий повнометражний анімаційний фільм — перший після «Франкенвіні», що вийшов у 2012 році. Про це пише Whoopsee.

Поки невідомі ані назва майбутнього фільму, ані його сюжет чи дата виходу. Бертон також не уточнив, чи використовуватиме техніку покадрової анімації (stop-motion), яка стала характерною для його попередніх робіт.

У цій техніці режисер зняв «Труп нареченої» (2005) та чорно-білий «Франкенвіні» (2012).

Прев'ю відео

Він також придумав і спродюсував «Жах перед Різдвом» (1993), режисером якого був Генрі Селік. Нещодавно до покадрової анімації звернулися й у другому сезоні серіалу «Венздей» (2025).

Бертон неодноразово зізнавався у своїй любові до stop-motion.

«Одна з причин, чому я так люблю покадрову анімацію, — те, що вона справді створюється вручну», — пояснював він.

Водночас режисер критично ставиться до використання штучного інтелекту для відтворення його впізнаваного стилю. У 2023 році він розповів The Independent про свою реакцію на згенеровані ШІ зображення персонажів Disney в його естетиці.

«Це ніби робот забирає твою людяність, твою душу», — сказав тоді Бертон.

Фото на обкладинці: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Кейт Бланшетт отримала Praemium Imperiale — одну з найпрестижніших мистецьких нагород світу Помер актор Патрік Стюарт — зірка «Зоряного шляху» та «Людей Ікс» Серіал «Дипломатка» від Netflix продовжили на п'ятий сезон У Києві відкрили «Сільпо» у стилі «Потойбіччя» — з кривими дзеркалами та міфічними персонажами
Калюжі червоного: яке вино обрати на Гелловін 30 жовтня 2026 Як пити джин із серйозним забралом 29 жовтня 2026 «“Фабрика зірок” — це не спроба повернути минуле»: кому потрібне талант-шоу в епоху соцмереж? 28 жовтня 2026 Устриці, секс і смерть: що означали молюски на картинах фламандців 26 жовтня 2026 Київські замальовки. Випуск 60 25 жовтня 2026 Серіал «Дипломатка» — наступник «Карткового будинку» 23 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку