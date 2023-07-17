30 крафтових сироварень України

Сир "Нарцис Карпат", який дозріває понад 6 місяців, та сир "Чорна рада" з чорнилами каракатиці, раклет та моцарела, сири з кавою та з віскі... Овечі, козячі, з буйволиного та коров'ячого молока.

Зібрали для вас 30 українських крафтових сироварів та еко-ферм з різних куточків України та понад 100 надзвичайних сирів, які вони виготовляють.

Доообра ферма

Село Івки, Богуславський район, Київська область

Сімейна козина ферма з маленькою сироварнею. Розташована в екологічно чистому місці і обладнана сучасною технологічною лінією. В асортименті - молочні продукти з козячого та коров'ячого молока, тверді та молоді сири, трав'яні збори. Продукцію “Доооброї ферми” можна знайти в супермаркетах або замовити доставку.

Ціни: напівтвердий сир “Янгол” з козячого молока - 235 грн (250 г); напівтвердий сир “Ранковий” з коров'ячого молока - 174,25 грн (250 г); твердий сир витриманий “Лімітована серія” з коров'ячого молока - 242,25 грн (250 г).

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Селиська сироварня

Село Нижнє Селище, Хустський район, Закарпатська область

Соціально-економічний проект, заснований Петром Пригарою та європейським кооперативом «Лонго Май». Сироварня працює з 1994 року, варить сир за швейцарською технологією. Спеціалітети: “Нарцис Карпат” - твердий сир, що дозріває в підвалі понад шість місяців, “Селиський” - напівтвердий сир, що дозріває мінімум три місяці. Кажуть, з цього сиру почалася історія крафтового українського сироваріння.

Ціни: сир «Нарцис Карпат» - 151,5 грн (300 г); «Селиський» - 250 грн (550 г); «Хуст» - 121,5 грн (300 г); козячий сир молодий чи зрілий - 75 грн штука; традиційна бринза Хустщини, склянка 200 г - 135 грн.

Екскурсія з дегустацією - 170 грн/дорослі, 140 грн/діти.

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Станіславська сироварня

м. Івано-Франківськ

Сімейне підприємство, засновниця якого сповідує творчій підхід до створення сиру і любить експериментувати. З 13 українських сироварів, що отримали відзнаки на минулорічному конкурсі World Cheese Awards, лише “Станіславська сироварня” мала Super Gold за “Сирну торбинку” - сир, зварений за технологією італійської Скаморци.

Ціни: “Сирна торбинка” копчена - 100 грн (250 г); сир “Чорна рада” з чорнилами каракатиці - 137,5 грн (250 г); напівтвердий сир “Цибулька” з ароматом часнику - 100 грн (250 г); м'який сир “Лісовичок” з білою пліснявою - 110 грн (250 г).

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Cheese Wheel



м. Київ

Крафтова сироварня, що в роботі керується бажанням відтворити справжній смак італійських, швейцарських, грузинських та інших сирів світу в сирах українського виробництва. Тому в асортименті сири з тіста Паста Філата, гірські, розсільні та сироваточні сири. Є безкоштовна доставка в межах столиці.

Ціни: Реблошон - 120 грн (200 г); Раклет - 110 грн (200 г); Моцарелла, кулька вагою 150 г - 60 грн, кілограм - 350 грн; Брі - 120 грн (200 г); Страчателла (1 кг) - 450 грн.

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Мукко

Село Угерсько, Стрийський район, Львівська область

Ферма, заснована в 2015 році, знаходиться в екологічно чистому регіоні Прикарпаття, поблизу курортів Моршин та Трускавець. В травні 2017 року розпочав роботу сучасний молокопереробний завод, збудований з дотриманням норм Європейської системи контролю за якістю харчової продукції (HACCP). Спеціалітети “Мукко” - сири яскравих кольорів та сири типу Гауда з різноманітними наповнювачами.

Ціни: сир коров'ячий з песто - 90 грн (170 г); сир коров'ячий з віскі - 150 грн (170 г); сир козячий з лавандою - 140 грн (170 г); сир коров'ячий з кавою - 140 грн (170 г); м'який сир вершковий - 75 грн (220 г).

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Старий Порицьк

Село Старий Порицьк, Володимирський район, Волинська область

Сімейне сільськогосподарське підприємство, що займається органічним виробництвом молочної та кисломолочної продукції. Продукція сертифікована за органічним стандартом BioSwiss.

Ціни: Гауда з пажитником - 62,90 грн (100 г); Сулугуні - 41,90 грн (100 г); Адигейський - 41,90 грн (100 г); Бринза волинська - 39,90 грн (100 г); Халумі - 47,90 грн (100 г); Чеддер органічний - 62,90 грн (100 г).

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O’BEREG

м. Cуми

Сироварня виготовляє молоді та витримані сири кількох світових груп: голландської, англійської, швейцарській та італійської. В асортименті - Гауда, Маасдам, Чеддер, Ланкашир, Рікотта, Айріш Блю, Брі, Брюност, Халумі та інші. Є мармурові сири та з прянощами.

Ціни: сир “Нормандський” з білою пліснявою - 66 грн (200 г); Гауда червона - 78 грн (200 г); Гауда з маслинами та помідорами - 72 грн (200 г); Чеддер з портвейном - 80 грн (200 г); сир “Сумський конопляний” - 80 грн (200 г); Чеддер чорний - 80 грн (200 г).

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RORY

Село Вільховець, Богуславський район, Київська область

Ферма та сироварня «Українець Агро» виготовляють крафтові сири з молока племінних кіз. Спеціалітет - витриманий козячий сир в кульках «Бессарабія», скоринка якого вкрита бессарабськими спеціями.

Ціни: “Бессарабія” - 93,9 грн (100 г); сир в кульках козиний “Пікантний” - 81,9 грн (100 г); сир в кульках козиний “Червоний Марс” - 83,9 грн (100 г); бринза з козячого молока - 49,9 грн (100 г).

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Карпатський буйвіл

Виноградів, Закарпатська область

Перша та найбільша буйволина ферма на Закарпатті - зараз на фермі майже 100 карпатських буйволів. З буйволиного молока роблять сири, вершкове масло, кисломолочні продукти і навіть згущене молоко з цукром. Проводяться екскурсії та дегустації.

Ціни: крем-сир "Пряний" в оливковій олії - 225 грн (250 г), сир-гриль Адигейський - 195 грн (200 г), масло вершкове буйволине - 150 грн (100 г).

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Джерсей

Село Селисько, Львівська область

Сімейна сироварня, що виготовляє сири з коров’ячого та овечого молока. Свої рецептури називають унікальними. Наприклад, при виробництві сиру “Массімо” скоринка омивається не просто соляним розчином, а грушевим дистилятом. Для збагачення аромату для сиру придумали пакування з берести.

Придбати сир можна на ярмарку у Львові, наразі сир доставляють лише цілими головами.

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“Румина” (сири Русецьких)

м. Кропивницький

Подружжя Михайло і Наталія Русецькі заснували сироварню у 2015 році, до того не маючи жодного стосунку до виробництва сиру. Починали варити в кастрюльках, зараз в асортименті - 20 сортів сиру, виготовлених за українськими, голландськими, італійськими, французькими традиціями. Є сири з травами, спеціями, пліснявою. Придбати продукцію “Румини” можна на Центральному ринку міста.

Ціни: Брюност - 130 грн (штука); бринза - 25 грн (100 г); десертний сир без цукру фінік та кава, курага та кунжут, карамелізована черешня та кокосова стружка - 55 грн (штука); Халумі - 40 грн (100 г); молодий сир з козячого молока з журавлиною - 85 грн (штука).

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Бараново

м. Хуст, Закарпатська область

Автентична закарпатська сироварня з власною еко-фермою. З овечого та коров'ячого молока роблять сири, масло та кисломолочну продукцію. Також розпочали виробництво морозива.

На екскурсії фермою можна "поспілкуватися" з овечками та продегустувати сири.

Ціни: вурда овеча - 35 грн (100 г); сир “Карпати” з коров'ячого молока - 666 грн (100 г); Скаморца - 66 грн (100 г); болгарська бринза - 44 грн (100 г); бринза овеча - 57,2 грн (100 г); сир “Марадаш” з коров'ячого молока - 88 грн (100 г).

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Сироман

м. Київ

Невеличка сироварня, розташована на околицях Києва. Сири виготовляють з козячого та коров'ячого молока за французькою технологією. Спеціалізуються на виробництві сирів з білою пліснявою.

Ціни: сир “Софія” козячій рожевий з білою пліснявою - 128 грн (штука 130 г); вершковий козячій сир “Віхола” з білою пліснявою та прошарком хвої - 278 грн (300 г); твердий козячій сир “Білий трюфель” - 108 грн (штука 80 г); “Чорна башта”з козячого молока, вкритий тонким шаром вугілля - від 144 до 240 грн (штука 150-250 г).

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Сири від фермера

Село Нововознесенка, Запорізька область

Фермерське господарство Олександра Макухіна, розташоване в 25 км від Запоріжжя. В асортименті - сири з козячого та коров'ячого молока, тверді, м'які та з пліснявою. В колаборації з виноробами проводять дегустації. По Україні сир доставляють “Новою поштою”.

Ціни: сир “Вознесенівський” твердий з додаванням авторської суміші трав з козячого або коров'ячого молока - від 48 грн / 100 г; Кроттен з пліснявою з козячого молока - від 55 грн / 100 г; Качокавалло з коров'ячого молока - від 60 грн / 100 г; молодий сир “Горобиновий” з зірою - від 55 грн / 100 г.

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Сирні мандри

м. Львів

Об'єднання сироварів і фермерів, продукцію якого можна придбати в одноіменних магазинах у Львові. В асортименті - понад 100 видів локального ремісничого сиру. Є власне виробництво. По Україні доставка “Новою поштою”.

Ціни: сир з вершками “Бушон” з коров'ячого молока - 68,5 грн (100 г); коров’ячий сир Том напівтвердий - 121 грн (250 г); козячий сир “Валок” за французькою технологією - 149 грн (200 г); “Скит” 12-місячної витримки - 245 грн (300 г).

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Розенталь

Село Кваси, Рахівський район, Закарпатська область

Еко-ферма і сироварня «Розенталь» була створена для продовження традиції виготовлення сирів на Закарпатті. З молока тварин, які випасаються на гірських полонинах, виробляють м’які, напівтверді і тверді витримані сири. Одна з цікавинок - “сирна сіль”, тертий твердий сир з додаванням копченої паприки, гірського чебрецю та календули.

Проводяться дегустації, на фермі можна погодувати кіз.

Ціни: овеча бринза осіння - 110 грн (склянка 200 г); напівтвердий сир “Васкул” з різнотрав’ям - 116 грн (200 г); “сирна сіль” - 116 гривень/пакування; витриманий сир “Три молока” в гірській чорниці та кунжутній олії - 220 грн (200 г).

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Моншер

м. Хмельницький

Родинна сироварня, власниця якої навчалася у Швейцарії, Франції, Італії та Норвегії і каже, що намагається європейські сири адаптувати під український смак. Експериментують з додаванням прянощів та спецій.

Ціни: сир “Моншер” з прованськими травами, міксом перців, чорним кунжутом чи шафраном - 65 грн (100 г); “Моншер” витримки більше шести місяців - 70 грн (100 г); Халумі - 40 грн (100 г); дегустаційний сет з 15 козячих сирів - 700 грн (1,1 кг); Рікота - 200 грн (1 кг).

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Лукачівка Еко

Село Вільховець, Богуславський район, Київська область

Сучасна козяча ферма, що виробляє сири за європейськими технологіями та кисломолочні продукти. Придбати продукцію ТМ Virtuoso by Lukachivka можна в мережі “Сільпо” або замовити з доставкою у соцмережах ферми. Проводяться екскурсії.

Ціни: фета козина - 90 грн (100 г); сир з білою пліснявою “Валансе” - 130 грн (100 г); Рікота козина - 90 грн (100 г); твердий сир з непастерізованого козячого молока 9-12 місяців визрівання - 135 грн (100 г); 18-24 місяці визрівання - 220 грн (100 грн).

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Домашня сироварня Дуткевичів

Село Київець, Стрийський район, Львівська область

Сімʼя Дуткевичів виготовляє тверді варені сири з коровʼячого молока понад 20 років. Спершу для себе, згодом для вузького кола поціновувачів. Рецептура передалась від бабусі, яку майстриня пані Марія з року в рік вдосконалює. В асортименті - класичний сир, а також з різноманітними додатками: кмином, травами, горіхами. Завдяки спеціальній технології копчення сиру у холодному диму він має особливий димно-копчений аромат.

Замовити продукцію можна “Новою поштою”, попередньо уточнивши наявність. Бонус до сиру - поради професійного сомельє.

Ціни: сир класичний - 80 грн (100 г); сир з кмином (поєднується з ароматними мускатними винами, Гевюрцом, Грюнером Вертлінером та Совіньйоном) - 80 грн (100 г); з насінням соняха та виразним посмаком соняшникової олії - 80 грн (100 г); з в‘яленими маслинами (до червоних та повнотілих білих вин) - 90 грн (100 г).

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Ліхтенфельд

Село Кудрявка, Березівський район, Одеська область

Органічна ферма, заснована Олександром Доброжанським та його дружиною Оленою. Сири виготовляють за європейськими рецептами без використання промислового обладнання. Наразі Олександр служить у війську, і всі турботи по виробництву сиру взяла на себе дружина.

Ціни: коровячі сири (Чеддер, “Рамсес” копчений на черешні та абрикосі, “Каберне” з митою скоринкою, “Ліхтенфельд” за рецептурою Грюйеру, “Монблан” в стилі швейцарського Емменталя та інші) - 49 грн (100 г), Камбоцола з білою та блакитною пліснявами - 49 грн (100 г); “Гарроча” з козячого молока - 54 грн (100 г). Є дегустаційні сети з козячих чи коровячих сирів.

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Чернишівські сири

Село Черниші, Канівський район, Черкаська область

Приватна сироварня, на якій роблять за швейцарськими рецептами. Витримані сири - з митою скоринкою або вкриті сумішшю трав, є сир, виготовлений за технологією Грюйєра. Також в асортименті м'які сири та кисломолочні продукти.

Ціни: сир «Вершковий» 15 місяців витримки, сир «Пікантний у травах», твердий сир “Справжній”, сир «Роуз Марі» з натуральною розмариновою скоринкою - 80 грн (100 г); м'який сир “Каприз” - 50 грн (100 г); “Адигейський” - 190 грн (штука); чіпси сирні - 125 грн (упаковка).

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Еко-ферма «Плай»

Климець, Стрийський район, Львівська область

Ферма обладнана сучасним устаткуванням і виробляє сир за новітніми технологіями. В асортименті - тверді сири, в тому числі з молока буйволиць, м’які сири, моцарела та бурата з буйволиного молока, вершкове масло, бринза з коров’ячого та овечого молока, мед, м'ясна продукція. Проводяться екскурсії.

Ціни: сир “Климецький” класичний з коровячого молока - 48 грн (100 г); сир “Молодий Пармезан” з коровячого молока - 30 грн (100 г); сир “Карпатський” класичний з буйволиного молока - 64 грн (100 г); Бурата - 165 грн (150 г); бринза з овечого молока - 350 грн (1 кг).

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Бабині кози

Село Галайки, Білоцерківський район, Київська область

Сімейна ферма Анни та Олександр Бабіних, що спеціалізується на розведенні кіз, виробництва сиру з козячого молока, а також мила. Проводяться екскурсії, мастер-класи з доїння кіз та дегустації сиру з вином.

Ціни: сир "Галайський", витриманий 2-6 місяців - 58 грн (100 г); сушений козячий сир "Сушарики з васабі" - 80 грн (100 г); сир з пліснявою "Капрінос" - 46 грн (100 г); твердий сир "Шкіпер", витриманий 36 місяців - 74 грн (100 г); напівтвердий сир "Шеврет горіховий" - 63 грн (100 г).

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Золота коза

Село Покровка, Кіровоградська область

Молочна козяча ферма Сергія та Тетяни Орловських. Розташована в мальовничому сільськогосподарському районі України і є племінним репродуктором з розведення кіз зааненської породи. Для виробництва сиру використовують лише власне молоко. Сироварня обладнана устаткуванням грецького та українського виробництва.

З козячого молока виробляють напівтверді сири, в тому числі з додаванням трав та овочів, сири з блакитною пліснявою, м'які традиційні сири з білою пліснявою, свіжі та розсільні сири, вершкові та десертні. Придбати продукцію “Золотої кози” можна в роздрібній мережі.

Ціни: cир «Італійський» з травами - 58,4 грн (100 г), сир фермерський - 56,4 грн (100 г); бринза з козячого молока - 52,9 грн (100 г).

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4 cheese

м. Дніпро

Сироварня спеціалізується на виготовленні сирів розсільних та з витяжного тіста. В асортименті є сири, виготовлені за італійськими рецептурами - моцарела, бурата та страчателла.

Ціни: “Адигейський”, бринза з зеленню, сулугуні паличка, “Піцца чіз”, “Фермерський” - 38,6 грн (100 г); рікота - 81 грн (300 г); Халумі - 57,5 грн (100 г); бурата класична 135 грн/шт (230-250 г); бурата трюфельна - 200 грн/шт; сирок у шоколаді, упаковка з чотирьох штук - 260/472 грн.

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Зелений гай

Село Зелений Гай, Дніпропетровська область

Приватна ферма та сироварня, що під час війни перетворилися на реабілітаційний центр та домівку для врятованих тварин. Минулої осені ферма постраждала від уламків російської ракети, але змогла відновитися.

Проводяться екскурсії. Вони передбачають welcome drink, розповідь про створення ферми, прогулянку, спілкування з тваринами і дегустацію сиру. Попередній запис для відвідування обов’язковий. До вересня доставка сиру не працює, але є самовивіз.

Ціни: масло вершкове - 400 грн/кг; масло шоколадне - 420 грн (кг); крем-сир “Фромаж Блан” з додаванням часника та зелені - 65 грн (200 г); витримана болгарська фета в кропі - 480 грн (кг); качотта з травами та томатом - 70 грн (100 г); “Монтерей Джек” з коров'ячого молока в скоринці з кави, какао та чорного перцю - 720 грн (кг).

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Юнікасоль

Село Буща Рівненського району Рівненської області

Сімейна молочна ферма родини Віта та Юрія Нечипоруків. Перша показова молочна ферма в Рівненській області в рамках проекту ПРООН та уряду Швеції, утримують більше 30 корів.

З Рівного на ферму проводяться екскурсії з дегустацією, программа також передбачає відвідини лавандового поля. Сир доставляють “Новою поштою”, кисломолочну продукцію ферми можна купити в місцевих магазинах.

Ціни: бринза з базиліком - 21 грн (100 г); “сирні нитки” з приправами - 33 грн (100 г); сир з лавандою - 39 грн (100 г); сулугуні - 19 грн (100 г); сир “Бебік” з родзинками - 33 грн (100 г).

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Майстерня сиру та хліба

м. Луцьк

Крафтовий сир від сироварки-самоука Ольги Нестеренко. В асортименті - витяжні, напівтверді, молоді сири та з білою пліснявою, сирні трюфелі, масло Гхі, домашній свіжий хліб.

Ціни: напівтвердий сир з пажитником чи “чорничне диво” - 402 грн (100 г); Страчателла - 42 грн (100 г); Халумі - 36 грн (100 г); сир зернистий з вершками - 34 грн (100 г); крем-сир Лябан - 120 грн (склянка 300 г); сир з білою пліснявою “Снігова кулька” - 50 грн (100 г); паляниця - 35 грн; сіміт - 15 грн.

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Lemberg Cheese (Крафтова сироварня Львів)

м. Львів

Реміснича сироварня, що регулярно проходить сертифікацію продукції на відповідність стандартам. В асортименті - сири з пастерізованого фермерського молока, кисломолочні продукти, вершкове масло.

Продукцію Lemberg Cheese можна придбати у мережі магазинів «Сільпо – Лавка традицій» у Львові та у місцевих крафтових крамницях, або замовивши через соцмережі.

Ціни: “Адигейський” зі спеціями - 25,4 грн (100 г); Моцарела - 29 грн (100 г); Страчателла - 46,2 грн (100 г); Бурата - 55,4 грн (100 г); Халумі - 48,7 грн (100 г); “Карпатський трюфель” з рікоти - 88 грн (100 г); Бринза салатна - 29,6 грн (100 г); сир Панір зі смаженою цибулею - 25,4 грн (100 г).

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Європейська сироварня

Село Шабо, Білгород-Дністровський район, Одеська область

Сучасна сироварня європейського зразка з голландськими технологіями, розташована неподалік від Центру культури вина Shabo. В асортименті - сири типу Гауда з додаванням насіння та прянощів. Є кольорові та витримані сири, а також сири з пліснявою.

Проводяться екскурсії з дегустацією. Є кафе, дитячий майданчик, зони відпочинку і територія з тваринам. Сир можна замовити на сайті, придбати в фірмовому магазині в Шабо або в роздрібній мережі.

Ціни: Гауда з зеленим песто - 85,6 грн (200 г); Гауда ORANGE з гарбузовим насінням - 79,6 грн (200 г); Гауда з чорнилом каракатиці - 85,6 грн (200 г); Гауда з трюфелем - 99,6 грн (200 г); сирні палички - 24 грн (штука); подарунковий набір з 2 кг сиру - 940 грн.

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Сири шукала: сирна блогерка Вікторія Ярош

Фото: соціальні мережі виробників та Аліна Сергєєва