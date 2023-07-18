Таратор – смачний холодний суп для спекотного літа

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Марія Банько
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У світі холодних супів існує безліч смачних варіантів, окрім окрошки. Наприклад, можна приготувати холодний балканський суп таратор. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, якраз поділився простим та швидким рецептом з БЖ.

Інгредієнти:

  • Огірки – 200 г
  • Кріп – 30 г
  • Часник – 3 зубчики
  • Волоські горіхи або пекан – 30 г
  • Грецький йогурт – 200 г
  • Оливкова олія – 15 г
  • Вода – 200 г
  • Сіль

Як готувати:

  1. Почисть огірки та натри на грубій терці. Вичави з них сік. Тільки не виливай!
  2. Дрібно наріж декілька зубчиків часнику і додай до натертих огірків.
  3. Горіхи подрібни і теж додай до майбутнього супу.
  4. Наріж кріп, додай до огірків, посоли. Додай грецький йогурт і оливкову олію, перемішай.
  5. Залишилося перетворити цю масу на суп: додай сік з огірків і воду. Скільки? На свій смак, в залежності від консистенції, яку хочеш отримати.
  6. Таратор готовий! Нехай смакує та надає сил.

Опубліковано: 18 липня 2023
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