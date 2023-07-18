Таратор – смачний холодний суп для спекотного літа

Столичну вулицю Дмитрівську відремонтують наступного року

У КМДА повідомили у скільки обійдеться облаштування наземного переходу біля метро "Університет"

Історичну пам’ятку на Рейтарській знову почали розбирати

«Хто, як не ми, спалить мости?»: «Укрпошта» випустила мерч на честь СБУ

В Україні запустили проєкт з відновлення громадських просторів: перша толока пройде у Макарові

У Львівській області демонтували ще понад 20 радянських пам’ятників

На ВДНГ запустили збір коштів на ремонт басейну

У Чернігові відновили пошкоджену російською авіабомбою висотку