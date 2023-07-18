Таратор – смачний холодний суп для спекотного літа

У світі холодних супів існує безліч смачних варіантів, окрім окрошки. Наприклад, можна приготувати холодний балканський суп таратор. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, якраз поділився простим та швидким рецептом з БЖ.
Інгредієнти:
- Огірки – 200 г
- Кріп – 30 г
- Часник – 3 зубчики
- Волоські горіхи або пекан – 30 г
- Грецький йогурт – 200 г
- Оливкова олія – 15 г
- Вода – 200 г
- Сіль
Як готувати:
- Почисть огірки та натри на грубій терці. Вичави з них сік. Тільки не виливай!
- Дрібно наріж декілька зубчиків часнику і додай до натертих огірків.
- Горіхи подрібни і теж додай до майбутнього супу.
- Наріж кріп, додай до огірків, посоли. Додай грецький йогурт і оливкову олію, перемішай.
- Залишилося перетворити цю масу на суп: додай сік з огірків і воду. Скільки? На свій смак, в залежності від консистенції, яку хочеш отримати.
- Таратор готовий! Нехай смакує та надає сил.