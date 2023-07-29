Сезон лисичок: як приготувати тальятеле з грибами

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Марія Банько
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В розпалі сезон лисичок. Тож Марко Черветті, мандрівник, гедоніст, поціновувач лісових грибів та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, залюбки ділиться своїм улюбленим рецептом пасти з лисичками.

Інгредієнти:

  • Лисички - 150 г
  • Шматочок панчети (в'ялена свиняча грудинка з травами) - 30 г
  • Часник - 1 великий зубок
  • Пучок петрушки - 8 г
  • Вершкове масло - 50 г
  • Біле вино - 30 г
  • Тальятеле - 120 г
  • Оливкова олія - 2 г
  • Пармезан - 2 г
  • Сіль - на смак

Як готувати:

  1. Відріж шматочок панчети (в'яленого сала з травами) та зніми з нього шкірку. Дрібно наріж. Також розчави та наріж часник, а ще наріж петрушку та змішай всі компоненти.
  2. Кілька лисичок дрібно наріж і додай до суміші.
    Лайфхак від Марко: Лисички краще не мити під водою, а чистити щіточкою.
  3. Обсмаж підготовану суміш та цілі лисички у великій кількості вершкового масла. Додай трохи солі та перемішай.

    Лайфхак від Марко: Щоб страва набула приємного горіхового присмаку, поклади на пательню великий шматок масла і почекай, поки воно стане коричневим, а тільки після цього додавай інші продукти. Це давній італійський спосіб.
  4. Додай до лисичок трохи білого вина. Коли суміш буде готова, дістань звідти цілі гриби: вони будуть потрібні для красивої презентації.
  5. Постав на вогонь каструлю з водою та посоли, коли вона закипить. Закинь пасту варитися.
  6. Готові тальятеле переклади у пательню до грибної суміші та обсмаж все разом.
  7. Залишилося гарно презентувати страву: виклади пасту на тарілку, зверху виклади лисички, додай кілька крапель оливкової олії та пармезан. Смачного!

Опубліковано: 29 липня 2023
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