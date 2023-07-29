Сезон лисичок: як приготувати тальятеле з грибами

В розпалі сезон лисичок. Тож Марко Черветті, мандрівник, гедоніст, поціновувач лісових грибів та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, залюбки ділиться своїм улюбленим рецептом пасти з лисичками.
Інгредієнти:
- Лисички - 150 г
- Шматочок панчети (в'ялена свиняча грудинка з травами) - 30 г
- Часник - 1 великий зубок
- Пучок петрушки - 8 г
- Вершкове масло - 50 г
- Біле вино - 30 г
- Тальятеле - 120 г
- Оливкова олія - 2 г
- Пармезан - 2 г
- Сіль - на смак
Як готувати:
- Відріж шматочок панчети (в'яленого сала з травами) та зніми з нього шкірку. Дрібно наріж. Також розчави та наріж часник, а ще наріж петрушку та змішай всі компоненти.
- Кілька лисичок дрібно наріж і додай до суміші.
Лайфхак від Марко: Лисички краще не мити під водою, а чистити щіточкою.
- Обсмаж підготовану суміш та цілі лисички у великій кількості вершкового масла. Додай трохи солі та перемішай.
Лайфхак від Марко: Щоб страва набула приємного горіхового присмаку, поклади на пательню великий шматок масла і почекай, поки воно стане коричневим, а тільки після цього додавай інші продукти. Це давній італійський спосіб.
- Додай до лисичок трохи білого вина. Коли суміш буде готова, дістань звідти цілі гриби: вони будуть потрібні для красивої презентації.
- Постав на вогонь каструлю з водою та посоли, коли вона закипить. Закинь пасту варитися.
- Готові тальятеле переклади у пательню до грибної суміші та обсмаж все разом.
- Залишилося гарно презентувати страву: виклади пасту на тарілку, зверху виклади лисички, додай кілька крапель оливкової олії та пармезан. Смачного!