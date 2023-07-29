Сезон лисичок: як приготувати тальятеле з грибами

На Прорізній відкрили Arka cafe-bar з іспанською та мексиканською кухнею

У Бучі безпілотники доставлятимуть ліки до медзакладів

У сквері біля «Берестейської» висадили алею катальп

У серпні з Львівщини запустять новий потяг до Польщі

На Солом’янці облаштували зону відпочинку з альтернативним озелененням

Повітряні сили не розглядають можливість відновлення польотів в Україні під час дії воєнного стану

Оголосили переможців архітектурного конкурсу на відновлення Північної Салтівки в Харкові

У промзоні на Подолі відкрився простір "КультМотив". Як він виглядає