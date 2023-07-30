Томати на грилі: простий рецепт для літа

Нарешті на ринках з'явилися різні смачні томати. Рожеве "бичаче серце", дрібні, але смачні чері, чорний принц... Жовті та чорні, різних кольорів та розмірів. Купляй їх всі, а ми разом з Марко Черветті, бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group, розповімо, як їх найкраще приготувати.

Інгредієнти:

Помідори різних сортів (наприклад, бичаче серце, чері, "сливка", даттеріно, чорний принц, жовті томати)

В’ялені томати – 15 г

Лимон – половинка

Часник

Чилі - на смак

Сіль - на смак

Перець - на смак

Оливкова олія – 20 г

Зелена цибуля – 10 г

Цікавий факт від Марко: Перші томати, які завезли до Європи з Латинської Америки в середині XVI ст., були жовтого кольору. Їх так і назвали: pomo d’oro (золотий плід). А от слово “томат” походить від ацтекського слова “томатль”.

Як готувати: