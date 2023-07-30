Томати на грилі: простий рецепт для літа

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Марія Банько
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Нарешті на ринках з'явилися різні смачні томати. Рожеве "бичаче серце", дрібні, але смачні чері, чорний принц... Жовті та чорні, різних кольорів та розмірів. Купляй їх всі, а ми разом з Марко Черветті, бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group, розповімо, як їх найкраще приготувати.

Інгредієнти:

  • Помідори різних сортів (наприклад, бичаче серце, чері, "сливка", даттеріно, чорний принц, жовті томати)
  • В’ялені томати – 15 г
  • Лимон – половинка
  • Часник
  • Чилі - на смак
  • Сіль - на смак
  • Перець - на смак
  • Оливкова олія – 20 г
  • Зелена цибуля – 10 г

Цікавий факт від Марко: Перші томати, які завезли до Європи з Латинської Америки в середині XVI ст., були жовтого кольору. Їх так і назвали: pomo d’oro (золотий плід). А от слово “томат” походить від ацтекського слова “томатль”.

Як готувати:

  1. Візьми декілька видів томатів. Чим більше, тим краще! Нехай вони будуть різних кольорів, текстури та смаків.
  2. Більш м’які (рожеві, бичаче серце, жовті) просто поріж слайсами і виклади на тарілку. Пружні томати (чері, даттеріно, чорний принц) обсмаж на грилі. Разом з ними обсмаж половинку лимона, часник та за бажанням чилі.
  3. Поєднай на одній тарілці свіжі, грильовані та в'ялені томати, виклади поряд чилі, часник та лимон, прикрась дрібно нарізаною зеленою цибулею, щедро посоли та приправ оливковою олією. Головна страва літа готова!
Опубліковано: 30 липня 2023
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