Томати на грилі: простий рецепт для літа

Нарешті на ринках з'явилися різні смачні томати. Рожеве "бичаче серце", дрібні, але смачні чері, чорний принц... Жовті та чорні, різних кольорів та розмірів. Купляй їх всі, а ми разом з Марко Черветті, бренд-шефом ресторанних проєктів Fozzy Group, розповімо, як їх найкраще приготувати.
Інгредієнти:
- Помідори різних сортів (наприклад, бичаче серце, чері, "сливка", даттеріно, чорний принц, жовті томати)
- В’ялені томати – 15 г
- Лимон – половинка
- Часник
- Чилі - на смак
- Сіль - на смак
- Перець - на смак
- Оливкова олія – 20 г
- Зелена цибуля – 10 г
Цікавий факт від Марко: Перші томати, які завезли до Європи з Латинської Америки в середині XVI ст., були жовтого кольору. Їх так і назвали: pomo d’oro (золотий плід). А от слово “томат” походить від ацтекського слова “томатль”.
Як готувати:
- Візьми декілька видів томатів. Чим більше, тим краще! Нехай вони будуть різних кольорів, текстури та смаків.
- Більш м’які (рожеві, бичаче серце, жовті) просто поріж слайсами і виклади на тарілку. Пружні томати (чері, даттеріно, чорний принц) обсмаж на грилі. Разом з ними обсмаж половинку лимона, часник та за бажанням чилі.
- Поєднай на одній тарілці свіжі, грильовані та в'ялені томати, виклади поряд чилі, часник та лимон, прикрась дрібно нарізаною зеленою цибулею, щедро посоли та приправ оливковою олією. Головна страва літа готова!