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HBO оголосив, хто зіграє привидів Гоґвортсу та Сортувальний капелюх у серіалі «Гаррі Поттер»

Ірина Маймур 31 жовтня 2026
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Телеканал HBO оголосив п'ятьох нових акторів першого сезону серіалу «Гаррі Поттер». Вони зіграють трьох привидів Гоґвортсу, Товсту Пані — портрет на вході до ґрифіндорської вітальні — та Сортувальний капелюх.

До акторського складу приєдналися:

  • Лео Білл — Майже Безголовий Нік, привид Ґрифіндору.

  • Ендрю Брук — Кривавий Барон, привид Слизерину.

  • Деніел Фірн — Товстий Чернець, привид Гафелпафу.

  • Лора Сміт — Гладка Пані, портрет, що охороняє вхід до вітальні Ґрифіндору.

  • Девід Трелфолл — голос Сортувального капелюха, який розподіляє нових учнів Гоґвортсу між факультетами.

У кінофраншизі Майже Безголового Ніка зіграв Джон Кліз, Кривавого Барона — Теренс Бейлер, а Товстого Ченця — Саймон Фішер-Бекер. Гладку Пані в першому фільмі зіграла Елізабет Сприггс, а в «Гаррі Поттері і в'язні Азкабану» — Дон Френч. Сортувальний капелюх озвучував Леслі Філліпс.

Перший сезон серіалу матиме назву «Гаррі Поттер і філософський камінь» та складатиметься з восьми епізодів. Головні ролі виконають Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Аластер Стаут (Рон Візлі).

Шоуранеркою проєкту стала Франческа Ґардінер, а режисером кількох епізодів — Марк Майлод.

Прем'єра «Гаррі Поттера» запланована на 25 грудня 2026 року на HBO та HBO Max. Серіал уже продовжили на другий сезон, який адаптуватиме книжку «Гаррі Поттер і таємна кімната».

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