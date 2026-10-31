У Лондоні відкрили виставку, присвячену Агаті Крісті: серед експонатів — рукописи та особисті речі письменниці

У Британській бібліотеці в Лондоні 30 жовтня відкрили виставку «Агата Крісті: світ таємниць» (Agatha Christie: A World of Mystery), присвячену 50-м роковинам смерті письменниці. Експозиція об'єднує понад 200 експонатів, які розповідають про її життя, творчість і захоплення, повідомляє Reuters.

Серед експонатів — рукописи, чернетки, листи, фотографії та особисті речі Крісті, частину яких показують уперше. Зокрема, відвідувачі побачать друкарську машинку Remington 1937 року, на якій, імовірно, письменниця працювала над романом «І не лишилось жодного», а також її записи до театральної адаптації «Свідка обвинувачення» та конспекти до фармацевтичного іспиту 1917 року.

Виставка складається з п'яти тематичних просторів. Один відтворює англійський заміський будинок і розповідає про дитинство Крісті. Інший оформлений як аптека часів Першої світової війни, коли письменниця працювала медсестрою та помічницею аптекаря. Саме тоді вона здобула знання про отрути, які згодом використовувала у своїх детективах.

Ще одна зона нагадує залізничний вагон 1920-х років і присвячена подорожам Крісті, зокрема тим, що надихнули її на роман «Вбивство у Східному експресі». Два інші простори відтворюють археологічні розкопки 1930-х років і театральну сцену.

Як розповів Reuters правнук письменниці Джеймс Прічард, відвідувачі також побачать фотографії, на яких Крісті займається серфінгом і катається на роликових ковзанах. За його словами, виставка допомагає краще пізнати жінку, яка створила знамениті детективні історії.

Виставка триватиме до 20 червня 2027 року. Вартість квитків — від £20 у будні та від £25 у вихідні й інші дні підвищеного попиту.