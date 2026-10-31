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Замок, який надихнув Фіцджеральда на написання «Великого Гетсбі», продали за $72 млн

Ірина Маймур 31 жовтня 2026
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Замок, який надихнув Фіцджеральда на написання «Великого Гетсбі», продали за $72 млн

У Нью-Йорку відбувся аукціон із продажу замку Охека (Oheka Castle) на Лонг-Айленді, який вважають одним із джерел натхнення для роману «Великий Гетсбі». Переможцем стала компанія Gold Coast Property & Estate Management LLC, яка запропонувала $72 мільйони й обійшла шістьох конкурентів, пише Business Insider.

Угоду ще не завершено. 29 жовтня суд дозволив переможцю відтермінувати внесення початкового платежу в розмірі $7,2 мільйона до 6 листопада.

Замок збудували 1919 року для американського фінансиста Отто Германа Кана. Назву Oheka утворили з перших складів його імені та прізвища. У маєтку 127 кімнат, а його площа становить близько 10 тисяч м². Це одна з найбільших приватних резиденцій США. Навколо розташовані сади з фонтанами та терасами.

У 1920-х Кан влаштовував тут пишні вечірки, на які запрошував знаменитостей. Вважають, що атмосфера цих прийомів могла надихнути Френсіса Скотта Фіцджеральда на створення «Великого Гетсбі», хоча документального підтвердження цього немає.

Після смерті Кана 1934 року маєток неодноразово змінював власників. У 1980-х будівля занепала й постраждала від пожеж, вандалізму та крадіжок. Згодом її придбав девелопер Гарі Меліус, який витратив близько $40 мільйонів на реставрацію.

Відновлений замок перетворили на готель, ресторан і популярне місце для весіль. Тут також знімали фільми, серіали та кліп Тейлор Свіфт на пісню «Blank Space».

Маєток виставили на аукціон через борги попереднього власника. Разом із замком переможець торгів отримає права на реалізацію раніше погодженого проєкту будівництва до 95 квартир на частині території. Проєкт ще не реалізовано.

Фото: OhekaCastleNY / Wikimedia Commons
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