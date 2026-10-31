Pornhub хоче стати конкурентом YouTube: платформа залучатиме авторів відео про ігри, спорт і подорожі

Pornhub запустив кампанію, у межах якої запрошує авторів публікувати відео без сексуально відвертого контенту — про ігри, спорт, кулінарію, подорожі та інші теми. За перегляди таких роликів можна отримувати рекламний дохід.

Ідеться про формат safe-for-work (SFW) — відео без оголеності та відвертих сексуальних сцен, не призначені для сексуального збудження. До цієї категорії також належать подкасти, інтерв'ю, гумористичні ролики та навчальні матеріали.

Автори зможуть заробляти на рекламі, а також залучати глядачів на свої платні сайти й сервіси підписок. При цьому створювати нові відео необов'язково: Pornhub дозволяє повторно публікувати матеріали з інших платформ. Для участі у програмі потрібно зареєструватися в Pornhub Model Program.

Для просування ініціативи компанія випустила рекламний ролик, у якому мати із сином зупиняються через пробите колесо автомобіля. Жінка самостійно його замінює та пояснює, що навчилася цього завдяки відеоінструкції порноакторки Натассії Дрімс, опублікованій на Pornhub.

За даними компанії, у 2025 році перегляди подкастів на платформі зросли на 327%, відеоігрового контенту — на 283%, а музичного — на 62%. Кількість пошуків за запитом SFW збільшилася на 114%.

Pornhub також заявляє про понад 130 мільйонів відвідувачів щодня. Відео без еротики з'являтимуться в пошуку, рекомендаціях та розділі Shorties — стрічці коротких вертикальних роликів за принципом TikTok.

«Автори вкладають у свій контент час, творчі зусилля та ресурси. Публікація відео без відвертого контенту дає їм ще один спосіб заробляти на своїй творчості, зокрема на матеріалах, які вони раніше розміщували на інших платформах», — заявила віцепрезидентка Pornhub із питань бренду та спільноти Алекс Кекесі.

У Pornhub наголошують, що не відмовляються від порнографічного контенту. Нова кампанія має допомогти авторам залучати додаткову аудиторію та отримувати ще одне джерело доходу.