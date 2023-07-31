Баварезе: торт з персиками, який не треба випікати

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, продовжує ділитися цікавими рецептами сезонних страв. Сьогодні він розповідає, як приготувати торт з персиками, який навіть не потрібно випікати!
Інгредієнти:
- Інжирні персики - 3 шт.
- Лимон - 1 шт. сік
- Персиковий лікер - 50 г
- Вершки - 400-450 г
- Цукор - 150 г
- Листки желатину - 6 шт (10 г)
- Оливкова олія - 5 г
- Малина, лохина та м’ята - для презентації
Як готувати:
- Почисть персики, залишаючи зовсім трішки шкірки для аромату. Дістань кісточки, поклади персики в миску й заправ соком лимона, щоб персики не потемнішали. Перемішай, додай персиковий лікер та цукор, перебий все у блендері.
- Залий желатин водою кімнатної температури.
- Трохи персикового лікеру налий в сотейник і постав на вогонь. Додай желатин: почекай, доки він розчиниться на слабкому вогні.
- Додавай потроху розтоплений в лікері желатин до персикового пюре. Збий масу міксером.
- Збий міксером вершки, додай їх до персикового пюре. Перемішай, збий міксером.
- Змасти форму оливковою олією. Вилий туди готову суміш з персиків та вершків, накрий харчовою плівкою і залиш в холодильнику на 24 години.
- За добу дістань Баварезе, обережно вийми з форми й відріж шматочок. Полий його тертою з цукром малиною, додай кілька ягід лохини та гілочку м’яти. Смачного!