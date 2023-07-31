Баварезе: торт з персиками, який не треба випікати

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Марія Банько
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Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, продовжує ділитися цікавими рецептами сезонних страв. Сьогодні він розповідає, як приготувати торт з персиками, який навіть не потрібно випікати!

Інгредієнти:

  • Інжирні персики - 3 шт.
  • Лимон - 1 шт. сік
  • Персиковий лікер - 50 г
  • Вершки - 400-450 г
  • Цукор - 150 г
  • Листки желатину - 6 шт (10 г)
  • Оливкова олія - 5 г
  • Малина, лохина та м’ята - для презентації

Як готувати:

  1. Почисть персики, залишаючи зовсім трішки шкірки для аромату. Дістань кісточки, поклади персики в миску й заправ соком лимона, щоб персики не потемнішали. Перемішай, додай персиковий лікер та цукор, перебий все у блендері.
  2. Залий желатин водою кімнатної температури.
  3. Трохи персикового лікеру налий в сотейник і постав на вогонь. Додай желатин: почекай, доки він розчиниться на слабкому вогні.
  4. Додавай потроху розтоплений в лікері желатин до персикового пюре. Збий масу міксером.
  5. Збий міксером вершки, додай їх до персикового пюре. Перемішай, збий міксером.
  6. Змасти форму оливковою олією. Вилий туди готову суміш з персиків та вершків, накрий харчовою плівкою і залиш в холодильнику на 24 години.
  7. За добу дістань Баварезе, обережно вийми з форми й відріж шматочок. Полий його тертою з цукром малиною, додай кілька ягід лохини та гілочку м’яти. Смачного!
Опубліковано: 31 липня 2023
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