Паста Аматричана: римська страва з п'ятьох простих продуктів

Ця чудова римська паста, як і всі геніальні пасти, об’єднує найпростіші інгредієнти – помідори, сир та сало. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати з базових продуктів справді величну страву.

Інгредієнти:

Спагеті – 200 г

Оливкова олія – 15 г

Сир пекоріно романо – 6 г

Сало (гуанчале) – 80 г

Гострий перець – 10 г

Помідори або томатний соус – 200 г

Біле вино – 60 г

Як готувати: