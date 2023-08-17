Паста Аматричана: римська страва з п'ятьох простих продуктів

Ця чудова римська паста, як і всі геніальні пасти, об’єднує найпростіші інгредієнти – помідори, сир та сало. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати з базових продуктів справді величну страву.
Інгредієнти:
- Спагеті – 200 г
- Оливкова олія – 15 г
- Сир пекоріно романо – 6 г
- Сало (гуанчале) – 80 г
- Гострий перець – 10 г
- Помідори або томатний соус – 200 г
- Біле вино – 60 г
Як готувати:
- Відвари спагеті у підсоленій воді.
- Поки вариться паста, приготуй соус. Для соусу дрібно наріж перець чилі, поріж сало невеликими кубиками. Попередньо зніми з нього шкірку.
- Підігрій на пательні оливкову олію та обсмаж сало: воно має пустити жир і стати м’яким та золотистим.
- До сала додай вино та почавлені помідори без шкірки або томатний соус, протушкуй, додай чилі, перемішай, вкинь спагеті та перемішай ще раз.
- Паста майже готова! Додай до неї чимало тертого пекоріно романо. Розкладай по тарілках і подавай на стіл.