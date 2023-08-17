Паста Аматричана: римська страва з п'ятьох простих продуктів

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Марія Банько
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Ця чудова римська паста, як і всі геніальні пасти, об’єднує найпростіші інгредієнти – помідори, сир та сало. Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, розповідає, як приготувати з базових продуктів справді величну страву.

Інгредієнти:

  • Спагеті – 200 г
  • Оливкова олія – 15 г
  • Сир пекоріно романо – 6 г
  • Сало (гуанчале) – 80 г
  • Гострий перець – 10 г
  • Помідори або томатний соус – 200 г
  • Біле вино – 60 г

Як готувати:

  1. Відвари спагеті у підсоленій воді.
  2. Поки вариться паста, приготуй соус. Для соусу дрібно наріж перець чилі, поріж сало невеликими кубиками. Попередньо зніми з нього шкірку.
  3. Підігрій на пательні оливкову олію та обсмаж сало: воно має пустити жир і стати м’яким та золотистим.
  4. До сала додай вино та почавлені помідори без шкірки або томатний соус, протушкуй, додай чилі, перемішай, вкинь спагеті та перемішай ще раз.
  5. Паста майже готова! Додай до неї чимало тертого пекоріно романо. Розкладай по тарілках і подавай на стіл.

Опубліковано: 17 серпня 2023
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