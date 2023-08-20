Від Карпат до Харкова: 15 українських виробників меду

Мед з високогірної пасіки, крем-мед з шоколадом та спеціями, мед від родин військових, пасічників в 4 поколінні та від дівчат, захоплених хіп-хопом.

Підготували для вас добірку з 15 цікавих українських крафтових виробників натурального меду.

“ФронтМед”

Шепетівка, Хмельницька область

Виробництво натуральних солодощів та медових десертів за авторськими рецептами. В своїй роботі поєднують ручну працю та сучасні технології. В асортименті - натуральний мед, горіхи в меду, мед з сушеними фруктами, з насінням, зі спеціями, вітамінні мікси з медом, пилок квітковий. Є великий вибір крем-меду.



Бренд заснували ветерани АТО з родинами. Зараз вони знову на фронті, а бізнес продовжують розвивати їхні дружини.

Ціни: мед гречаний - 118 грн/банка 200 мл (295 грамів); мед акацієвий з сотами - 176 грн/банка 200 мл (265 грамів); мед з сушеними яблуками - 160 грн/банка 200 мл (215 г); десерт “Горіхове асорті” - 153 грн; крем-мед “Журавлина” - 175 грн; крем-мед “Солоний арахіс” - 114 грн.

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Організовано бджолами



Київ/Кропивниччина

“Колаборація меду та репу”, створена двома подругами. Даша має пасіку і відповідає за виробництво меду, Саша - за креатив та просування бренду.

Реп-мед можна замовити через соцмережі, а також придбати на вечірках чи ярмарках.

Ціни: мед з польових квітів врожаю 2022 року - 170 грн/банка 400 грамів.

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Mishkin Honey

Сімейна пасіка з Миколаївської області. Пропонують натуральний мед чи асорті з горіхами, є набори. Мед проходить щорічну лабораторну експертизу.

Ціни: акацієвий мед - 190 грн/банка 400 мл; мед з сумішшю горіхів (мигдаль, кешʼю, фундук) - 180 грн/банка 200 мл; мед з волоським горіхом і курагою - 180 грн/банка 200 мл.

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Beehive

Село Чорнявка, Черкаська область

Потужне підприємство, що може виробляти понад 10 тисяч тон меду на рік та експортує продукцію у понад 20 країн світу.

В асортименті - мед з різноманітних медоносних рослин, в тому числи липовий та ріпаковий, та крем-мед. Продукція сертифікована згідно європейської системи контролю безпеки. Придбати її можна в роздрібній мережі або замовити в Інтернет.

Ціни: мед акацієвий - 239 грн/банка 400 грамів; мед соняшниковий - 128 грн/банка 400 грамів; мед з різнотрав'я - 179 грн/банка 400 грамів; крем-мед з чорною смородиною - 93,99 грн/банка 250 грамів.

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Конюшина

Село Бобриця, Черкаська область

Сімейна справа, яку продовжують пасічникі у четвертому поколінні Олексій та Анастасія Конюші. Після вимушеного переселення з Луганська залишки врятованих після обстрілів вулики мандрували Україною, і зрештою знайшли домівку біля Канева.

Виробляють натуральний мед, крем-мед (кокос-мигдаль, лимон-імбир, обліпиха, шоколад-фундук та ягідний), медово-горіхове асорті. “Конюшина” представлена в мережі “Сільпо” в рамках проекту “Лавка традицій”.

Ціни: мед акацієвий - 164 грн/банка 250 грамів; мед лісовий - 244 грн/банка 500 грамів; горішки з акацієвим медом (фундук, мигдаль, кеш'ю) - 150 грн/банка 250 грамів; мікс насіння - 135 грн/банка 220 г; крем-мед класичний - 144 грн/банка 300 грамів.

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Бартнік

Ізяслав, Хмельницька область

Компанія, що існує з 1996 року та з сімейної справи виросла в спільне україно-польське підприємство. Один з найбільших в Україні експортерів бджолопродуктів та бджоломаток, має цех із виробництва вуликів.

Пропонує монофлорні меди та з різнотрав’я, а також суміші меду з прополісом, з квітковим пилком та з бджолиним маточним молочком. Придбати меди “Бартнік” можна в роздрібній мережі або в інтернет-магазинах.

Ціни: мед гречаний або з різнотрав’я - 134 грн/банка 400 грамів; мед липовий або акацієвий - 166 грн/банка 400 грамів; мед соняшниковий - 95 грн/банка 400 грамів; мед травневий - 124 грн/банка 400 г; крем-мед - 129 грн/банка 400 грамів.

Gory Yasno

Сімейне виробництво меду та десертів на його основі з власною пасікою. В асортименті - крем-мед з ягодами, цитрусовими, горіхами, шоколадом та карамеллю за авторськими рецептами, медово-горіхові суміші, власна розробка - основи для приготування лимонадів. Є дегустаційні сети.

Ціни: мед акацієвий - 210 грн/банка 650 грамів; мед ріпаковий - 145 грн/банка 650 грамів; крем-мед з горіхами, мікси меду та карамелі - 225 грн/банка 350 грамів; крем-мед з горіхами та сухофруктами - 240 грн/банка 350 грамів.

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Bee Lab

Харків

Виробники меду в третьому поколінні, з власною пасікою, що знаходиться в сільській місцевості. В асортименті - мед з горіхами або насінням, горіхова паста з медом, квітковий пилок, крем-мед, “паста Амосова”, чай, гранола.

Ціни: мигдаль з медом - 142,5 грн/банка 250 мл; асорті горіхів з медом - 149 грн/банка 250 мл; гарбузове насіння з медом - 194 грн/банка 250 грамів; крем-мед - 119 грн/банка 250 мл; квітковий пилок - 149 грн/банка 250 мл.

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Мед з сімейної пасіки Яценків

Пасіка, заснована Миколою Яценком, що займається бджолярством вже понад 30 років та долучив до справи своїх синів. Пропонують мед, продукти бджільництва, медові суміші, настоянки, віск і свічки. Є білий акацієвий мед, виготовлений за спеціальною технологією, та мед з коріандру.

В Києві на Печерському ринку працює магазин пасіки, графік роботи можна перевірити в соцмережах.

Ціни: мед акацієвий білий - 200 грн/банка 500 мл; мед “буркун з розторопшею” - 130 грн/банка 500 мл; коріандровий мед - 160 грн/банка 500 мл; травневий мед з ріпаком - 150 грн/банка 500 мл; перга бджолина - 200 грн/100 грамів; настоянка підмору (з тіл загиблих бджіл) - 700 грн/півлітра; “Вітамінна бомба” (суміш лугового меду, квіткового пилку та прополіса) - 200 грн/500 мл.

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Ведмедик

Чернівці

Сімейна компанія, що існує вже більше 20 років. Виробляють та реалізують сирий нефільтрований мед та продукти бджолярства, проводять екскурсії та заняття.

Окрім традиційного асортименту пропонують віск, вощину, ладан та церковний інвентар. До свят можна замовити мініатюрні медові бонбоньєрки.

Ціни: мед з різнотрав'я, гречаний, липовий - 75 грн/банка 300 грамів; мед акацієвий - 90 грн/банка 300 грамів; мед з горіховим асорті - 95 грн/банка 150 грамів; віск - 30 грн/90 грамів; настоянка бджолиного підмору - 140 грн/100 мл.

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Мед з Волині



Ковель, Волинська область

Сімейна справа Валерія та Віти Пархоцевич. Любов до бджолярства Валерію, який зараз служить в ЗСУ, привив батько дружини - досвідчений пасічник Володимир Іллюк.

Мають в асортименті мед, продукти бджільництва, горішки в меду, свічки, трав'яний чай та крем-мед більше ніж 10 смаків, приготований за самостійно винайденим рецептом.

Ціни: крем-мед апельсин, шоколад з м'ятою - 70 грн/банка 100 мл; крем-мед з фісташками - 120 грн/банка 100 мл; сотовий мед - 300 грн/кг; мед соняшник, липа, різнотрав'я - 250 грн/літр.

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Mel Apis

Київ

Компанія була заснована для експорту фасованого українського меду, але реалізує продукцію і на внутрішньому ринку. В асортименті Mel Apis - натуральний мед, виготовлений досвідченими бджолярами, подарункові та сімейні набори. З нагоди Медового Спасу діють знижки, є мініатюри по 50 грамів.

Ціни: мед гречаний - 139 грн/банка 400 грамів; мед акацієвий - 160 грн/банка 400 грамів; мед липовий - 152 грн/банка 400 грамів; подарунковий набір "Неймовірна Трійка L" (3 банки по 400 грамів) - 596 грн; дегустаційний набір "6S orange" (6 банок по 50 грамів) - 199 грн.

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Мед Шмед

Київ

Невелика кондитерська компанія, що розпочала свою історію на кухні, а тепер виготовляє продукцію відповідно до європейських стандартів якості ISO 22000 і HACCP. Спеціалізується на сумішах крем-меду зі спеціями, ягодами та прянощами. Кожен вид меду-шмеду має смішну назву, а баночки - яскраве оформлення.

Ціни: мед-шмед "Мохіто бандіто" з м'ятою, мед-шмед "Ванільний хрущ" зі смаком кориця та ваніль, марципан - "Чьоткий пан" з мигдалевим борошном - 50 грн/банка 50 грамів, 110 грн/банка 230 грамів; медовий десерт Energy з шоколадом та арахісом - 110 грн/банка 230 грамів.

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Мед Карпат

Хуст, Закарпатська область

Родинне господарство, яке існує понад 40 років та утримує більш ніж 1000 бджолиних сімей. Має техніку та комплекс обладнання, адаптовані для використання в умовах складного гірського рельєфу та клімату високогір’я Карпат.

Окрім меду виготовляють медові суміші та смаколики, настоянки, медові напої, свічки та косметику.

Ціни: мед “Високогірний збір” - 90 грн/банка 120 грамів; мед Вейріха (з гірчака та золотарника) - 80 грн/банка 120 грамів; Яфин-мед (з чорниці) - 90 грн/банка 120 грамів; медова композиція “Апіфорте” - 80 грн/100 грамів; прополісне масло - 100 грн/100 грамів.

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Відкритий вулик

Село Воля Якубова, Львівська область

Мед з власної пасіки, що розділена на чотири частини та знаходиться в різних місцевостях, щоб отримувати більше різноманіття сортів меду. Одна з них розташована в горах на висоті 520 метрів над рівнем моря, а інша - в саду лохини.