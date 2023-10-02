Слоппі Джо: рецепт найсмачнішого антибургера

Ніхто достеменно не знає, хто і коли саме вигадав, що бургер може бути іншим і що він чудово смакуватиме, якщо замість котлети покласти між булочок величезну порцію фаршу. Хтось шукає джерела цієї історії в Гавані, а хтось в Айові. Хай там як, вже в 40-их роках ХХ століття "Нечупара Джо" (а саме так назвали сендвіч з фаршем) вже з'являвся і в кулінарних книжках, і на рекламних постерах. А згодом так взагалі почали називати місця, в яких можна було дешево та смачно перекусити.



Ми попросили Марко Черветті, гедоніста, знавця гастрономії та бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group, поділитися улюбленим рецептом цього антибургера.

Інгредієнти:

Хліб (булочка для бургерів) – 1 шт.

Яловичий фарш – 250 г

Цибуля – 130 г

Кетчуп – 60 г

Гірчиця в зернах – 15 г

Томати у власному соку – 90 г

Вустерський соус – 50 г

Спеції: чорний перець, зіра мелена, гострий чилі, паприка солодка, паприка копчена, сухий часник, суха цибуля, сіль

Оливкова олія – 30 г

Сир – за бажанням

Як готувати: