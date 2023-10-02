Слоппі Джо: рецепт найсмачнішого антибургера

Ніхто достеменно не знає, хто і коли саме вигадав, що бургер може бути іншим і що він чудово смакуватиме, якщо замість котлети покласти між булочок величезну порцію фаршу. Хтось шукає джерела цієї історії в Гавані, а хтось в Айові. Хай там як, вже в 40-их роках ХХ століття "Нечупара Джо" (а саме так назвали сендвіч з фаршем) вже з'являвся і в кулінарних книжках, і на рекламних постерах. А згодом так взагалі почали називати місця, в яких можна було дешево та смачно перекусити.
Ми попросили Марко Черветті, гедоніста, знавця гастрономії та бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group, поділитися улюбленим рецептом цього антибургера.
Інгредієнти:
- Хліб (булочка для бургерів) – 1 шт.
- Яловичий фарш – 250 г
- Цибуля – 130 г
- Кетчуп – 60 г
- Гірчиця в зернах – 15 г
- Томати у власному соку – 90 г
- Вустерський соус – 50 г
- Спеції: чорний перець, зіра мелена, гострий чилі, паприка солодка, паприка копчена, сухий часник, суха цибуля, сіль
- Оливкова олія – 30 г
- Сир – за бажанням
Як готувати:
- Наріж цибулю напівкільцями та обсмаж до тієї стадії, коли вона стане напівпрозорою та м’якенькою.
- Додай до цибулі яловичий фарш та добре перемішай. Додай кетчуп, гірчицю, трошки томатів у власному соку, Вустерський соус та всі спеції. Перемішай і тушкуй на низькому вогні, доки не випарується уся рідина.
- Підготуй булочки для Sloppy Joe: для цього розріж їх навпіл уздовж та вийми посередині м’якуш. Обсмаж булочки з внутрішньої сторони на оливковій олії.
- Залишилося зібрати сендвіч: у ямки в булочках виклади підготовлений фарш, посип тертим сиром та їж із задоволенням.