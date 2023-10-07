На Золотих воротах відкрився новий «Біляш, пончик, шаурма»

На Золотих воротах запрацював новий заклад від «Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова» — «Біляш, пончик, шаурма».

Про це повідомляє The Village. Україна.

Заклад пропонує вже стандартне меню з: біляшів, пончиків та шаурми. Також там готують бургери та хот-доги від Dogs&Burgers.

Це вже четвертий заклад, відкритий після повномасштабного вторгнення. Він розрахований на 60 гостей.

Раніше в цьому приміщенні працювала піцерія Station та рибний ресторан «Пена».

Ціни: шаурма – від 99 грн, бургери – від 99 грн, пончики – від 29 грн, смажена картопля - 89 грн, сидр – 39 грн.

Адреса: вулиця Ярославів Вал, 30/18

Режим роботи: 09:00-22:00 (будні), 09:00-23:00 (вихідні)