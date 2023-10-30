Солодкий Бейліз: культура подачі та розпивання

Baileys — солодкий ірландський лікер, який почали виробляти порівняно недавно — приблизно з 1974 року. Це алкоголь із ніжним вершковим смаком міцністю 17%. Щоб отримати його, у процесі виробництва змішують вершки та відфільтрований віскі.

У нього також додають рослинні олії, ваніль, карамель і какао. Консерванти категорично заборонені. Під цим же брендом виробник пропонує кавовий, шоколадний і м'ятний варіанти.

Коли і як краще подавати

Якщо ви вирішили скуштувати ірландський лікер, варто знати, у яких випадках він доречний. Ніжний вершковий алкоголь Baileys подають як дижестив — тобто після основної трапези.

Пити напій бажано за температури від +5° до +25°. Посуд для алкоголю підбирають залежно від методу розпивання. Якщо передбачається, що Бейліз буде подано в теплому вигляді, то можна вибрати невеликі чарки об'ємом 50 мл. Якщо лікер хочеться вжити з льодом, знадобляться келихи більшого об'єму.

Чим закусити

Традиційно вершковий алкоголь уже вважають ніби десертом. Але якщо дуже хочеться чимось побалувати себе додатково, до напою можна подати солодощі. Ідеально підійдуть:

шоколадні десерти;

тірамісу;

морозиво;

бісквітні та вершкові частування;

зефір;

полуниця, банани;

будь-які різновиди печива.

Якими способами можна пити Baileys

Традиційно лікер п'ють кімнатної температури з невеликих чарок на тонкій ніжці. У такому стані напій повноцінно розкриває свій смак і аромат. Ті, хто хочуть приглушити солодкість вершкового алкоголю, можуть додати у великий келих кілька кубиків колотого льоду. Після зниження температури Бейліз втрачає інтенсивну солодкість.

Є гурмани, які можуть змішувати вершковий алкоголь з іншими напоями. Наприклад, додають молоко, яке може зробити смак цікавішим.

Екстремали можуть змішувати лікер із джином або горілкою. Але необхідно використовувати ті різновиди міцного алкоголю, які не мають вираженого інтенсивного смаку.

Ще одна популярна комбінація — кава та Бейліз. Можна додати його в гарячий шоколад, какао або молочний коктейль. Для поціновувачів кулінарного мистецтва підійдуть і такі варіанти: полити вершковим лікером порцію білого морозива або додати алкогольний напій у тісто для приготування шоколадних мафінів.

Якщо напій подають у чистому вигляді, можна додатково прикрасити його тертим шоколадом або какао. Не варто розбавляти куплений у маркеті алкогольних штук MAUDAU лікер соком, газованою водою та іншими подібними напоями.

Зверніть увагу, що популярний напій не терпить важких закусок. Але, якщо йдеться про неформальну вечірку, просто враховуйте побажання всіх запрошених і ретельно продумуйте меню. Як варіант, можна запропонувати нежирне м'ясо у вершковому соусі.