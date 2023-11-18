Осінній салат за рецептом від Марко Черветті

Марко Черветті, гедоніст, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться рецептом простого, але надзвичайно смачного та корисного салату з овочів.

Інгредієнти:

Селера – 1 шт.

Буряк – 1 шт.

Батат – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Картопля – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Насіння гарбуза - 50 г

Насіння льону - 50 г

Сіль, перець

Гарбузова олія (чи інша на вибір) - 30 мл

Як готувати: