Осінній салат за рецептом від Марко Черветті

Марко Черветті, гедоніст, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться рецептом простого, але надзвичайно смачного та корисного салату з овочів.
Інгредієнти:
- Селера – 1 шт.
- Буряк – 1 шт.
- Батат – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Картопля – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Насіння гарбуза - 50 г
- Насіння льону - 50 г
- Сіль, перець
- Гарбузова олія (чи інша на вибір) - 30 мл
Як готувати:
- Розігрій духову шафу до 120 градусів.
Лайфхак від Марко: повільне запікання при низькій температурі збереже смак та корисні властивості овочів та зробить їх консистенцію ідеальною для подальшого використання.
- Овочі ретельно помий, виклади в форму для запікання, постав в піч на дві години.
- Зніми з коренеплодів шкірку, поріж великими шматками, переклади в миску. Додай насіння, посоли та приправ перцем, полий олією.
- Виклади салат на тарілку, посип насінням