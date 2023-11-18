Осінній салат за рецептом від Марко Черветті

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Марія Банько
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Марко Черветті, гедоніст, італієць та бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться рецептом простого, але надзвичайно смачного та корисного салату з овочів.

Інгредієнти:

  • Селера – 1 шт.
  • Буряк – 1 шт.
  • Батат – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Картопля – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Насіння гарбуза - 50 г
  • Насіння льону - 50 г
  • Сіль, перець
  • Гарбузова олія (чи інша на вибір) - 30 мл

Як готувати:

  1. Розігрій духову шафу до 120 градусів.

    Лайфхак від Марко: повільне запікання при низькій температурі збереже смак та корисні властивості овочів та зробить їх консистенцію ідеальною для подальшого використання.
  2. Овочі ретельно помий, виклади в форму для запікання, постав в піч на дві години.
  3. Зніми з коренеплодів шкірку, поріж великими шматками, переклади в миску. Додай насіння, посоли та приправ перцем, полий олією.
  4. Виклади салат на тарілку, посип насінням

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Опубліковано: 18 листопада 2023
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