15 адвент-календарів українських виробників: солодощі, косметика, книжки та розваги

Солодощі ручної роботи, косметичні засоби, присвячені різним куточкам України, колекція книжок та навіть конструктори у стилі Всесвіту Гаррі Поттера. Цьогоріч українські компанії створили безліч цікавих адвент-календарів. Підготували добірку тих, на які точно варто звернути увагу.

Солодощі

Набір цукерок з бельгійського шоколаду. В комірках коробки з золотим оздобленням - сніжинка з молочного шоколаду з цитрусовим ароматом та подрібненими горіхами, 11 авторських цукерок з сирами пармезан та дорблю, а також з фруктами і алкоголем, а ще листівка-ілюстрація з пейзажем вечірнього Подолу.

Ціна: 399 гривень

В асортименті ТМ “Равлик Боб” - два різдвяні набори з колекційними іграшками та натуральними фруктовими та фруктово-ягідними солодощами без цукру. В наборах представлені цукерки та мармелад різноманітних смаків на основі яблука, а також манго.

Ціна: 472 гривні

Цього року київська кондитерська Honey презентує свій різдвяний календар вперше. Він розрахований на 19 днів - від Дня Святого Миколая 6 грудня до Різдва, та містить 16 бестселерів Honey, нову святкову свічку та два унікальних нових продукти, які можна спробувати тільки в адвент-календарі.

Замовити календар можна вже зараз, а отримати чи забрати самостійно - з 26 листопада.

Ціна: 3100 гривень

Для різдвяного набору “Сільпо” кондитери розробили цукерки з чотирьох видів шоколаду з 24 унікальними смаками, жоден з яких нне повториться. Кожного шоколадного ведмедика супроводжує QR-код, відсканувавши який, можна дізнатися про святкові традиції.

Ціна: 299 гривень

Адвент-календар від “Львівської майстерні шоколаду”

Різдвяний набір від майстрів шоколаду зі Львова має коробку у вигляді книги та зав'язується на бант. Він складається з 14 шоколадних цукерок з горіхами і журавлиною, фігурки з молочного шоколаду "Казкова ялинка" та семи листівок з колядками.

Ціна: скоро відкриється продаж, ціну можна перевірити на сайті .

Набір з 25 віконечками (24 області України та Крим), в кожному з яких можна знайти шоколадний сюрприз.

Ціна: 690 гривень

Харківський виробник подарунків з шоколаду підготував до Різдвяних свят набір на 32 дні - з 1 грудня по 1 січня. Це справжній дерев'яний будиночок з віконцями, на яких зображені дракончики, адже наступний рік буде роком Дракона. Всередині - цікаві святкові завдання та шоколад, на вибір молочний або чорний.

Ціна: 790 гривень

Догляд за собою

Український бренд натуральної косметики вже декілька років поспіль випускає свої адвент-календарі, виключенням став лише 2022-й. Цьогоріч Mr.SCRUBBER пропонує два варіанти різдвяних наборів.

Адвент-календар “Дивовижна Україна” з 25-ти коробочок за кількістю регіонів України. Для всіх регіонів було розроблено особливий косметичний засіб з характерним чи відомим продуктом або ароматом, наприклад, кавовий скраб для тіла з “Львівської кави” або гель для душу з ароматом херсонських кавунчиків.

Ціна: 2499 гривень

Набір Cosmogram в преміальному дизайнерському пакуванні у вигляді куба, розмальованого під зоряне небо, складається з 24 коробочок, що містять найкращі продукти бренду для обличчя, тіла і волосся. Сімнадцять із них - виключно ексклюзивні, більшість засобів повнорозмірні. Також в наборі є ароматична свічка та блокнот.

Ціна: 3749 гривень

Український косметичний бренд пропонує до Різдва набір з 12 продуктів. В коробці святкового яскраво-зеленого кольорі - гідрогелеві патчі, виробництво яких Mermade налагодив в Україні одним з перших, засоби для догляду за шкірою обличчя, тілом та волоссям. В наборі є також зволожувальний бальзам для губ.

Ціна: 1599 гривень

До Різдва український виробник інноваційної косметики Hollyskin підготував колекцію з 12 найкращих унікальних продуктів, кожен з яких упакований в коробочку із золотим тисненням. До адвент-календаря увійшли продукти для догляду за шкірою обличчя та навколо очей, руками та волоссям. Зокрема є пом'якшувальний крем для обличчя з муцином равлика, шовк для волосся з кератином і кислотами або локальний засіб від прищів і почервонінь.

Ціна: 1992 гривень

Книжки, ігри та декор

Ugears - українська компанія з власним виробництвом, що розробляє та випускає унікальні механічні 3Д-пазли з фанери, тож її різдвяний набір буде цікавий любителям механіки і, звісно, персонажа, створеного Дж. К. Роулінг.

В кожному з 24 віконечок календаря заховані дерев'яні деталі, з яких збираються фігурки персонажів чи магічних предметів із всесвіту Гаррі Поттера. Кожна модель є рухомою та навчає основним принципам механіки. Готовими фігурками можна гратися або прикрасити ними ялинку.

Ціна: 2400 гривень

Різдвяний подарунок для дітей від видавництва “Каламар”. Він виконаний у вигляді книги-коробки, всередині якої захована кімната з книжковою шафою. Святкова бібліотека розрахована на цілий місяць і складається з 31 книги, серед яких найкращі українські та зарубіжні казки. Книжки дитина збиратиме самостійно або з допомогою батьків. Також в наборі є іграшка-коник, ялинка та святкові наліпки.

Ціна: 1300 гривень

Різдвяний набір для творчості від видавництва “Ранок” також розрахований на весь грудень. Він має вигляд будиночка та пропонує розваги на кожен день грудня: ігри, вірші і загадки. Завдання варіюються від зовсім легких до більш складних. Дитина зможе власноруч створити прикраси та подарунки або написати лист Святому Миколаю і навіть поворожити.

Ціна: 600 гривень

Адвент-календар від львівської майстерні та інтернет-магазину виробів з дерева “Зробив тато” - це чудова можливість пофантазувати, проявити творчі здібності та просто добре провести час, адже наповнювати його подарунками можна на власний смак та розсуд.

Адвент-календар виготовлений з МДФ та вкритий екологічною акриловою фарбою, безпечною для дітей. Він має 31 шухлядку та яскраві наліпки з номером дня.

Ціна: 1900 гривень