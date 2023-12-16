В Ірпені відкрили сидерію «Білий налив»

В Ірпені розпочала роботу сидерія «Білий налив» від «Сімʼї ресторанів Дмитра Борисова». Це вже 26-й заклад формату в Україні.

Про це пише The Village Україна.

Заклад знаходиться на центральній площі міста Ірпінь. За словами команди, він може вмістити одночасно до 30 гостей.

Меню закладу включає наливки, сидр, хот-доги та устриці. Інтер'єр оформили за допомогою неону, а стелю прикрасили люстрою з келихів. Навесні також планують відкрити літню терасу.

Ціни на страви та напої в закладі починаються від 39 гривень, а час очікування замовлення становить від 3 до 5 хвилин.

Ціни: яблучний сидр — 39 грн, яблучна наливка — 39 грн, устриця — 69 грн, класичний хот-дог — 49 грн, хот-дог «Цезар» — 69 грн

Адреса: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5/1 (Центральна площа)

Режим роботи: 10:00–22:00 (будні), 10:00–23:00 (вихідні)