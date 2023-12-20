На Бессарабській площі відкрився ресторан "Галушка": зі стравами полтавської кухні

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Марія Банько
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На Бессарабській площі, 5 розпочав роботу новий заклад української кухні.

Це - ресторан "Галушка" від шеф-кухаря Андрія Дромова, якого багато хто знає по телешоу "Готуємо разом".

В меню закладу - різноманітні галушки, вареники, борщ та інше в авторській інтерпретації.

Ілона Молчанова, фуд-блогерка, була однією з перших гостей та поділилася враженнями: "Заклад змінив моє уявлення про галушки. В моїй голові, в них забагато тіста та замало начинки, і вони точно поступаються вареникам. Виявилося, що галушки - пухкі хмаринки, які купаються в соусі та роблять життя краще. В меню ще є сніданки, котлети по-київськи, та борщ, який манить описом, вслухайтеся - він зварений на качиному бульйоні з вишнею, подається зі справжнім полтавським салом, пампушками та сметаною".

Ціни: галушки від Андрія Дромова з м’ясом та соусом з білих грибів - 189 грн, галушки 4 сири - 175 грн, вареники з мʼясом кролика та горіхами - 155 грн, борщ на качиному бульйоні з вишнею - 185 грн, наполеон за авторським рецептом Андрія Дромова - 155 грн

Адреса: Бессарабська площа, 5

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Хотіли б відвідати ресторан "Галушка"?
Опубліковано: 20 грудня 2023
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