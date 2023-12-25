7 новорічних кошиків від ресторанів Києва до святкового столу

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Сергій Гулюк
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Як завжди, напередодні Нового Року, київські заклади роблять пропозицію, від якої неможливо відмовитися. А саме – зекономити ваш час та приготувати святкові страви до святкового столу.

Розповідаємо про них докладніше.

La Veranda

Команда закладу стверджує, що готова забрати на себе весь передноворічний клопіт з приготуванням святкових страв. До Нового Року пропонують:

Святковий сет на двох:

  • Оливки – 100 г
  • Артишоки – 100 г
  • Терін з яловичини – 200 г
  • Паштет з курячої печінки – 200 г
  • Рієт (паштет) з форелі – 200 г
  • Маринований лосось – 150 г
  • Підкопчена качина грудка – 150 г
  • Веллінгтон з лосося або Веллінгтон з телятини – 700 г
  • Олів’є з куркою або з лососем – 600 г
  • Домашній хліб – 2 шт
  • Пармезанові грісіні – 100 г
  • Цукерки homemade – 12 шт
  • Різдвяне ягня – 500 г
  • Prosecco Corte Molino Brut 0,75л – 1 пляшка

Ціни:

  • Святковий сет на двох – 5000 грн
  • Олівʼє з креветками (1кг) – 860 грн
  • Веллінгтон з лососем або з телятиною (700 гр) – 1420 грн
  • Качині ніжки конфі (4 шт) – 600 грн
  • Маринований лосось (300 г) – 990 грн
  • Підкопчена качина грудка (300 г) – 720 грн
  • Вітелло тонато (500 г) – 1500 грн
  • Цукерки homemade (12 шт) – 900 грн
  • Різдвяне ягня (500 г) – 550 грн
  • Святковий торт (1 кг) – 1800 грн

Де замовити: Instagram, або за телефоном: 093-254-08-99

Under Wonder

В італійському ресторані, який днями відсвяткував своє 14-річчя, пропонують передзамовити новорічний сет.

Новорічний сет на 4 персони (4400 грамів) включає:

  • Качку з яблуками;
  • Паштет із печінки цесарки у вишневій глазурі;
  • Олівʼє зі слабосоленим лососем і креветками;
  • Пастрамі;
  • Соус сирно-гірчичний;
  • Лосось гарячого копчення;
  • Соус ранч (на основі білого йогурту, з каперсами та мʼятою);
  • Грисіні;
  • Мандарини.

    Ціна: 4800 грн
    Де замовити: Instagram

Життя Чудових Людей

Страви для новорічного столу від гастрономічного бістро та бару можна замовити на вибір та сформувати власний святковий кошик з таких позицій:

  • “Той самий Олів'є з язиком” (Олів'є з язиком, заправлений домашнім айолі), 500 г – 390 грн
  • Олів’є з креветками (500 г) – 560 грн;
  • Лосось пряного посолу (лосось під шубою з маринованими яблуками в спеціях), 500 г – 450 грн;
  • Мімоза з копченою скумбрією (500 г) – 500 грн;
  • “Наш улюблений форшмак”, 250 г – 410 грн;
  • Паштет з язика, 250 г – 290 грн;
  • “Улюблений Дядин хумус”, 250 г – 265 грн;
  • Качка зі сливовим хойсином, 2300 г – 2300 грн;
  • Фарширована щука з соусом з хрону та буряка, 500 г – 750 грн.

Де замовити: Instagram

Завертайло

Автори "ненудної випічки" та "чіткої їжі" пропонують до свята новорічні пакети.

Гостинець "Святковий стіл":

  • Збите масло з йогуртом;
  • Томатний джем;
  • Глінтвейн з декором – 0,2л;
  • Паштет з курячої печінки;
  • Штолен з цукатами – 200 г;
  • Дріпи “Світ кави” – 2 шт;
  • Мішечок.

Гостинець "Затишний ранок":

  • Глінтвейн з декором – 0,2л;
  • Новорічні пряники – 200 г;
  • Дріпи “Світ кави” – 2 шт;
  • Випічка "Ранкова Хвиля"
  • Штолен з цукатами – 200 г
  • Мішечок;
  • Крем для рук

Гостинець "Для найменших":

  • Кекс з чорницями;
  • Лимонад полуниця-вишня;
  • Какао паста – 100 г;
  • Пряники новорічні – 200 г;
  • Кульки “Шоколад з маршмелоу”;
  • Конфеті;
  • Мішечок

Ціни: гостинець “Святковий стіл” – 1450 грн, гостинець "Затишний ранок" – 1395 грн, Гостинець "Для найменших" – 925 грн
Де замовити: Instagram

"Прага"

Ресторан пропонує новорічний подарунок у вигляді набору Praha Box з наступних позицій:

  • Буженина;
  • Салат "Олів'є" з телятиною;
  • Зимовий салат з норвезьким оселедцем;
  • Паштет з курячої печінки з вишневим желе;
  • Рулет курячий з грибами;
  • Запечена качка;
  • Судак фарширований;
  • Млинці з куркою та грибами в вершковому соусі;
  • Млинці з м'ясом;
  • Імбирний кекс з глазурʼю;
  • Празький торт.

У подарунок від ресторану пляшка витриманого червоного вина Table Talk.

Ціна: 5000 грн
Де замовити: сайт

Будинок Великого Дива

Ресторан на Великій Васильківській пропонує новорічні “вау-бокси” для “вау-новорічного стола”:

Новорічний бокс на двох:

  • Вау-олів’є – 500 г
  • Курча з соусом теріякі – 550 г
  • Оселедець в шубці – 500 г
  • Паштет – 150 г
  • М’ясо по-французьки – 300 г
  • Профітролі з лососем – 4 шт
  • Слабосолений лосось – 100 г
  • Домашні соління – 500 г
  • Вишневий трайфл (десерт з бісквітного тіста) – 400 г

Новорічний бокс на чотирьох:

  • Вау-олів’є – 1000 г
  • Курча з соусом теріякі – 1100 г
  • Оселедець в шубці – 1000 г
  • Паштет – 300 г
  • М’ясо по-французьки – 600 г
  • Профітролі з лососем – 8 шт
  • Слабосолений лосось – 200 г
  • Домашні соління – 1000 г
  • Вишневий трайфл (десерт з бісквітного тіста) – 800 г

Ціни: новорічний бокс на двох – 2300 грн, Новорічний бокс на чотирьох – 4400 грн. Коктейль Very Merry (0,5 л) – 450 грн
Де замовити: сайт

Cheesecake family

У цьому сезоні "чизкейкова" сім’я підготувала клієнтам солоні і солодкі подарункові кошики з усім найсмачнішим до свята.

Солоний кошик:

  • Буженина на білому вині з пряними травами – 500 г
  • "Олівʼє" з ковбаскою та домашнім майонезом – 500 г
  • "Шуба" класична з оселедцем – 500 г
  • М’ясна нарізка асорті (прошутто котто, шинка, салямі) – 200 г
  • Кутя традиційна з родзинками, журавлиною, маком і горіхом – 300 г
  • Паштет домашній – 200 г
  • Варення з шишок – 250 г
  • Оливки –150 г
  • Хліб "Славутич" від Спельти.

Солодкий кошик:

  • Сет мінічизкейків (“Нью-Йорк”, “Солона Карамель” з попкорном, “Cнікерс”, “Крим Дрім” з медовою пахлавою, мандариновий, шоколадний)
  • Асорті авторських хенд-мейд хелсі цукерок (Кокос, “Рафаело”, Арахісо, Матча-марципан, Банан, Апельсин)
  • Асорті домашнього крафтового печива (червоний оксамит, вівсяне, брауні, кокосове, шоколадне – по 2 шт)
  • Тістечка “Картопля” (6 штук);
  • Горішки зі згущеним молоком (12 шт);
  • Арахіс в домашній карамелі.

Ціни: солоний кошик – 4399 грн, солодкий кошик – 3599 грн
Де замовити: Instagram, або за телефонами: (068) 558-10-22, (066) 154-14-54. Вартість доставки – 150 грн.

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Опубліковано: 25 грудня 2023
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