7 новорічних кошиків від ресторанів Києва до святкового столу

Як завжди, напередодні Нового Року, київські заклади роблять пропозицію, від якої неможливо відмовитися. А саме – зекономити ваш час та приготувати святкові страви до святкового столу.

Розповідаємо про них докладніше.

La Veranda

Команда закладу стверджує, що готова забрати на себе весь передноворічний клопіт з приготуванням святкових страв. До Нового Року пропонують:

Святковий сет на двох:

Оливки – 100 г

Артишоки – 100 г

Терін з яловичини – 200 г

Паштет з курячої печінки – 200 г

Рієт (паштет) з форелі – 200 г

Маринований лосось – 150 г

Підкопчена качина грудка – 150 г

Веллінгтон з лосося або Веллінгтон з телятини – 700 г

Олів’є з куркою або з лососем – 600 г

Домашній хліб – 2 шт

Пармезанові грісіні – 100 г

Цукерки homemade – 12 шт

Різдвяне ягня – 500 г

Prosecco Corte Molino Brut 0,75л – 1 пляшка

Ціни:

Святковий сет на двох – 5000 грн

Олівʼє з креветками (1кг) – 860 грн

Веллінгтон з лососем або з телятиною (700 гр) – 1420 грн

Качині ніжки конфі (4 шт) – 600 грн

Маринований лосось (300 г) – 990 грн

Підкопчена качина грудка (300 г) – 720 грн

Вітелло тонато (500 г) – 1500 грн

Цукерки homemade (12 шт) – 900 грн

Різдвяне ягня (500 г) – 550 грн

Святковий торт (1 кг) – 1800 грн

Де замовити: Instagram , або за телефоном: 093-254-08-99

Under Wonder

В італійському ресторані, який днями відсвяткував своє 14-річчя, пропонують передзамовити новорічний сет.

Новорічний сет на 4 персони (4400 грамів) включає:

Качку з яблуками;

Паштет із печінки цесарки у вишневій глазурі;

Олівʼє зі слабосоленим лососем і креветками;

Пастрамі;

Соус сирно-гірчичний;

Лосось гарячого копчення;

Соус ранч (на основі білого йогурту, з каперсами та мʼятою);

Грисіні;

Мандарини.



Ціна: 4800 грн

Де замовити: Instagram

Життя Чудових Людей

Страви для новорічного столу від гастрономічного бістро та бару можна замовити на вибір та сформувати власний святковий кошик з таких позицій:

“Той самий Олів'є з язиком” (Олів'є з язиком, заправлений домашнім айолі), 500 г – 390 грн

Олів’є з креветками (500 г) – 560 грн;

Лосось пряного посолу (лосось під шубою з маринованими яблуками в спеціях), 500 г – 450 грн;

Мімоза з копченою скумбрією (500 г) – 500 грн;

“Наш улюблений форшмак”, 250 г – 410 грн;

Паштет з язика, 250 г – 290 грн;

“Улюблений Дядин хумус”, 250 г – 265 грн;

Качка зі сливовим хойсином, 2300 г – 2300 грн;

Фарширована щука з соусом з хрону та буряка, 500 г – 750 грн.

Де замовити: Instagram

Завертайло

Автори "ненудної випічки" та "чіткої їжі" пропонують до свята новорічні пакети.

Гостинець "Святковий стіл":

Збите масло з йогуртом;

Томатний джем;

Глінтвейн з декором – 0,2л;

Паштет з курячої печінки;

Штолен з цукатами – 200 г;

Дріпи “Світ кави” – 2 шт;

Мішечок.

Гостинець "Затишний ранок":

Глінтвейн з декором – 0,2л;

Новорічні пряники – 200 г;

Дріпи “Світ кави” – 2 шт;

Випічка "Ранкова Хвиля"

Штолен з цукатами – 200 г

Мішечок;

Крем для рук

Гостинець "Для найменших":

Кекс з чорницями;

Лимонад полуниця-вишня;

Какао паста – 100 г;

Пряники новорічні – 200 г;

Кульки “Шоколад з маршмелоу”;

Конфеті;

Мішечок

Ціни: гостинець “Святковий стіл” – 1450 грн, гостинець "Затишний ранок" – 1395 грн, Гостинець "Для найменших" – 925 грн

Де замовити: Instagram

"Прага"

Ресторан пропонує новорічний подарунок у вигляді набору Praha Box з наступних позицій:

Буженина;

Салат "Олів'є" з телятиною;

Зимовий салат з норвезьким оселедцем;

Паштет з курячої печінки з вишневим желе;

Рулет курячий з грибами;

Запечена качка;

Судак фарширований;

Млинці з куркою та грибами в вершковому соусі;

Млинці з м'ясом;

Імбирний кекс з глазурʼю;

Празький торт.

У подарунок від ресторану пляшка витриманого червоного вина Table Talk.

Ціна: 5000 грн

Де замовити: сайт

Будинок Великого Дива

Ресторан на Великій Васильківській пропонує новорічні “вау-бокси” для “вау-новорічного стола”:

Новорічний бокс на двох:

Вау-олів’є – 500 г

Курча з соусом теріякі – 550 г

Оселедець в шубці – 500 г

Паштет – 150 г

М’ясо по-французьки – 300 г

Профітролі з лососем – 4 шт

Слабосолений лосось – 100 г

Домашні соління – 500 г

Вишневий трайфл (десерт з бісквітного тіста) – 400 г

Новорічний бокс на чотирьох:

Вау-олів’є – 1000 г

Курча з соусом теріякі – 1100 г

Оселедець в шубці – 1000 г

Паштет – 300 г

М’ясо по-французьки – 600 г

Профітролі з лососем – 8 шт

Слабосолений лосось – 200 г

Домашні соління – 1000 г

Вишневий трайфл (десерт з бісквітного тіста) – 800 г

Ціни: новорічний бокс на двох – 2300 грн, Новорічний бокс на чотирьох – 4400 грн. Коктейль Very Merry (0,5 л) – 450 грн

Де замовити: сайт

Cheesecake family

У цьому сезоні "чизкейкова" сім’я підготувала клієнтам солоні і солодкі подарункові кошики з усім найсмачнішим до свята.

Солоний кошик:

Буженина на білому вині з пряними травами – 500 г

"Олівʼє" з ковбаскою та домашнім майонезом – 500 г

"Шуба" класична з оселедцем – 500 г

М’ясна нарізка асорті (прошутто котто, шинка, салямі) – 200 г

Кутя традиційна з родзинками, журавлиною, маком і горіхом – 300 г

Паштет домашній – 200 г

Варення з шишок – 250 г

Оливки –150 г

Хліб "Славутич" від Спельти.

Солодкий кошик:

Сет мінічизкейків (“Нью-Йорк”, “Солона Карамель” з попкорном, “Cнікерс”, “Крим Дрім” з медовою пахлавою, мандариновий, шоколадний)

Асорті авторських хенд-мейд хелсі цукерок (Кокос, “Рафаело”, Арахісо, Матча-марципан, Банан, Апельсин)

Асорті домашнього крафтового печива (червоний оксамит, вівсяне, брауні, кокосове, шоколадне – по 2 шт)

Тістечка “Картопля” (6 штук);

Горішки зі згущеним молоком (12 шт);

Арахіс в домашній карамелі.