7 новорічних кошиків від ресторанів Києва до святкового столу

Як завжди, напередодні Нового Року, київські заклади роблять пропозицію, від якої неможливо відмовитися. А саме – зекономити ваш час та приготувати святкові страви до святкового столу.
Розповідаємо про них докладніше.
La Veranda
Команда закладу стверджує, що готова забрати на себе весь передноворічний клопіт з приготуванням святкових страв. До Нового Року пропонують:
Святковий сет на двох:
- Оливки – 100 г
- Артишоки – 100 г
- Терін з яловичини – 200 г
- Паштет з курячої печінки – 200 г
- Рієт (паштет) з форелі – 200 г
- Маринований лосось – 150 г
- Підкопчена качина грудка – 150 г
- Веллінгтон з лосося або Веллінгтон з телятини – 700 г
- Олів’є з куркою або з лососем – 600 г
- Домашній хліб – 2 шт
- Пармезанові грісіні – 100 г
- Цукерки homemade – 12 шт
- Різдвяне ягня – 500 г
- Prosecco Corte Molino Brut 0,75л – 1 пляшка
Ціни:
- Святковий сет на двох – 5000 грн
- Олівʼє з креветками (1кг) – 860 грн
- Веллінгтон з лососем або з телятиною (700 гр) – 1420 грн
- Качині ніжки конфі (4 шт) – 600 грн
- Маринований лосось (300 г) – 990 грн
- Підкопчена качина грудка (300 г) – 720 грн
- Вітелло тонато (500 г) – 1500 грн
- Цукерки homemade (12 шт) – 900 грн
- Різдвяне ягня (500 г) – 550 грн
- Святковий торт (1 кг) – 1800 грн
Де замовити: Instagram, або за телефоном: 093-254-08-99
Under Wonder
В італійському ресторані, який днями відсвяткував своє 14-річчя, пропонують передзамовити новорічний сет.
Новорічний сет на 4 персони (4400 грамів) включає:
- Качку з яблуками;
- Паштет із печінки цесарки у вишневій глазурі;
- Олівʼє зі слабосоленим лососем і креветками;
- Пастрамі;
- Соус сирно-гірчичний;
- Лосось гарячого копчення;
- Соус ранч (на основі білого йогурту, з каперсами та мʼятою);
- Грисіні;
- Мандарини.
Ціна: 4800 грн
Де замовити: Instagram
Життя Чудових Людей
Страви для новорічного столу від гастрономічного бістро та бару можна замовити на вибір та сформувати власний святковий кошик з таких позицій:
- “Той самий Олів'є з язиком” (Олів'є з язиком, заправлений домашнім айолі), 500 г – 390 грн
- Олів’є з креветками (500 г) – 560 грн;
- Лосось пряного посолу (лосось під шубою з маринованими яблуками в спеціях), 500 г – 450 грн;
- Мімоза з копченою скумбрією (500 г) – 500 грн;
- “Наш улюблений форшмак”, 250 г – 410 грн;
- Паштет з язика, 250 г – 290 грн;
- “Улюблений Дядин хумус”, 250 г – 265 грн;
- Качка зі сливовим хойсином, 2300 г – 2300 грн;
- Фарширована щука з соусом з хрону та буряка, 500 г – 750 грн.
Де замовити: Instagram
Завертайло
Автори "ненудної випічки" та "чіткої їжі" пропонують до свята новорічні пакети.
Гостинець "Святковий стіл":
- Збите масло з йогуртом;
- Томатний джем;
- Глінтвейн з декором – 0,2л;
- Паштет з курячої печінки;
- Штолен з цукатами – 200 г;
- Дріпи “Світ кави” – 2 шт;
- Мішечок.
Гостинець "Затишний ранок":
- Глінтвейн з декором – 0,2л;
- Новорічні пряники – 200 г;
- Дріпи “Світ кави” – 2 шт;
- Випічка "Ранкова Хвиля"
- Штолен з цукатами – 200 г
- Мішечок;
- Крем для рук
Гостинець "Для найменших":
- Кекс з чорницями;
- Лимонад полуниця-вишня;
- Какао паста – 100 г;
- Пряники новорічні – 200 г;
- Кульки “Шоколад з маршмелоу”;
- Конфеті;
- Мішечок
Ціни: гостинець “Святковий стіл” – 1450 грн, гостинець "Затишний ранок" – 1395 грн, Гостинець "Для найменших" – 925 грн
Де замовити: Instagram
"Прага"
Ресторан пропонує новорічний подарунок у вигляді набору Praha Box з наступних позицій:
- Буженина;
- Салат "Олів'є" з телятиною;
- Зимовий салат з норвезьким оселедцем;
- Паштет з курячої печінки з вишневим желе;
- Рулет курячий з грибами;
- Запечена качка;
- Судак фарширований;
- Млинці з куркою та грибами в вершковому соусі;
- Млинці з м'ясом;
- Імбирний кекс з глазурʼю;
- Празький торт.
У подарунок від ресторану пляшка витриманого червоного вина Table Talk.
Ціна: 5000 грн
Де замовити: сайт
Будинок Великого Дива
Ресторан на Великій Васильківській пропонує новорічні “вау-бокси” для “вау-новорічного стола”:
Новорічний бокс на двох:
- Вау-олів’є – 500 г
- Курча з соусом теріякі – 550 г
- Оселедець в шубці – 500 г
- Паштет – 150 г
- М’ясо по-французьки – 300 г
- Профітролі з лососем – 4 шт
- Слабосолений лосось – 100 г
- Домашні соління – 500 г
- Вишневий трайфл (десерт з бісквітного тіста) – 400 г
Новорічний бокс на чотирьох:
- Вау-олів’є – 1000 г
- Курча з соусом теріякі – 1100 г
- Оселедець в шубці – 1000 г
- Паштет – 300 г
- М’ясо по-французьки – 600 г
- Профітролі з лососем – 8 шт
- Слабосолений лосось – 200 г
- Домашні соління – 1000 г
- Вишневий трайфл (десерт з бісквітного тіста) – 800 г
Ціни: новорічний бокс на двох – 2300 грн, Новорічний бокс на чотирьох – 4400 грн. Коктейль Very Merry (0,5 л) – 450 грн
Де замовити: сайт
Cheesecake family
У цьому сезоні "чизкейкова" сім’я підготувала клієнтам солоні і солодкі подарункові кошики з усім найсмачнішим до свята.
Солоний кошик:
- Буженина на білому вині з пряними травами – 500 г
- "Олівʼє" з ковбаскою та домашнім майонезом – 500 г
- "Шуба" класична з оселедцем – 500 г
- М’ясна нарізка асорті (прошутто котто, шинка, салямі) – 200 г
- Кутя традиційна з родзинками, журавлиною, маком і горіхом – 300 г
- Паштет домашній – 200 г
- Варення з шишок – 250 г
- Оливки –150 г
- Хліб "Славутич" від Спельти.
Солодкий кошик:
- Сет мінічизкейків (“Нью-Йорк”, “Солона Карамель” з попкорном, “Cнікерс”, “Крим Дрім” з медовою пахлавою, мандариновий, шоколадний)
- Асорті авторських хенд-мейд хелсі цукерок (Кокос, “Рафаело”, Арахісо, Матча-марципан, Банан, Апельсин)
- Асорті домашнього крафтового печива (червоний оксамит, вівсяне, брауні, кокосове, шоколадне – по 2 шт)
- Тістечка “Картопля” (6 штук);
- Горішки зі згущеним молоком (12 шт);
- Арахіс в домашній карамелі.
Ціни: солоний кошик – 4399 грн, солодкий кошик – 3599 грн
Де замовити: Instagram, або за телефонами: (068) 558-10-22, (066) 154-14-54. Вартість доставки – 150 грн.