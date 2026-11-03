Гала-концерт нової «Фабрики зірок» у Києві перенесли через безпекову ситуацію

Гала-концерт оновленої «Фабрики зірок», який мав відбутися 29 листопада в київському Палаці спорту, переноситься на іншу дату через безпекову ситуацію. Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту у Facebook.

«Друзі, на жаль, у зв'язку з безпековою ситуацією гала-концерт "Фабрики зірок" не відбудеться у заплановану дату. Безпека наших глядачів, учасників та команди залишається для нас головним пріоритетом», — йдеться в заяві організаторів.

Вони зазначили, що команда дуже чекала на зустріч із глядачами, проте за нинішніх обставин проведення події неможливе. Інформацію щодо можливого перенесення концерту, нових дат та всіх організаційних питань пообіцяли оприлюднити згодом на офіційних сторінках проєкту.

Нагадаємо, стримінгова платформа Sweet.tv оголосила про старт оновленого проєкту «Фабрика зірок» у травні цього року. Ведучими стали музикант Володимир Дантес і блогерка Даша Кубік, а режисером та ментором шоу — Алан Бадоєв. Суддями проєкту виступили продюсерка, очільниця лейблу Pomitni Ірина Горова та продюсер, співзасновник лейблу Enko Іван Клименко.