Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Гала-концерт нової «Фабрики зірок» у Києві перенесли через безпекову ситуацію

Артем Черничко 03 листопада 2026
553
Гала-концерт нової «Фабрики зірок» у Києві перенесли через безпекову ситуацію

Гала-концерт оновленої «Фабрики зірок», який мав відбутися 29 листопада в київському Палаці спорту, переноситься на іншу дату через безпекову ситуацію. Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту у Facebook.

«Друзі, на жаль, у зв'язку з безпековою ситуацією гала-концерт "Фабрики зірок" не відбудеться у заплановану дату. Безпека наших глядачів, учасників та команди залишається для нас головним пріоритетом», — йдеться в заяві організаторів.

Вони зазначили, що команда дуже чекала на зустріч із глядачами, проте за нинішніх обставин проведення події неможливе. Інформацію щодо можливого перенесення концерту, нових дат та всіх організаційних питань пообіцяли оприлюднити згодом на офіційних сторінках проєкту.

Подобається цей матеріал? Читайте також:
«Фабрика зірок» покоління ТікТок: чи потрібне артистам талант-шоу, коли є інтернет?
«Фабрика зірок» покоління ТікТок: чи потрібне артистам талант-шоу, коли є інтернет?

Нагадаємо, стримінгова платформа Sweet.tv оголосила про старт оновленого проєкту «Фабрика зірок» у травні цього року. Ведучими стали музикант Володимир Дантес і блогерка Даша Кубік, а режисером та ментором шоу — Алан Бадоєв. Суддями проєкту виступили продюсерка, очільниця лейблу Pomitni Ірина Горова та продюсер, співзасновник лейблу Enko Іван Клименко.

Фото: SWEET.TV
Мітки
Новини
Читайте також
У в'язницях США штучний інтелект прогнозуватиме, наскільки небезпечними можуть бути ув'язнені У Львові обстежили історичні скульптури Діани та Амфітрити на площі Ринок Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта офіційно відмовилася від прізвища батька Хакери зламали холодильники в супермаркетах у 9 країнах Європи
Київські замальовки. Випуск 61 01 листопада 2026 Без похмілля у Вегасі: як безалкогольне пиво змінило б культові фільми 31 жовтня 2026 Калюжі червоного: яке вино обрати на Гелловін 30 жовтня 2026 Як пити джин із серйозним забралом 29 жовтня 2026 «Фабрика зірок» покоління ТікТок: чи потрібне артистам талант-шоу, коли є інтернет? 28 жовтня 2026 Устриці, секс і смерть: що означали молюски на картинах фламандців 26 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку