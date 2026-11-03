Британський мандрівник повернувся додому після 28 років пішої подорожі навколо світу

Британський мандрівник і колишній десантник Карл Бушбі завершив епічну навколосвітню подорож і повернувся до рідного міста Галл на північному сході Англії. Його шлях тривав 28 років, протягом яких він перетнув чотири континенти виключно пішки, не користуючись жодним транспортом для просування вперед. Про це пише Euronews.

2 листопада у центрі Галла мандрівника зустрічав натовп із близько тисячі людей. Мер міста Марія Ковард висловила захоплення стійкістю та рішучістю мандрівника, а сам Бушбі подякував усім за підтримку та наголосив, що це був «глобальний внесок». Вдома його чекала родина, зокрема мати, 36-річний син та 12-річна онука, з якою він раніше ніколи не зустрічався.

Мандрівка почалася в 1998 році після того, як батько надіслав йому листівку з розповіддю про можливість дійти пішки з Лондона до Нью-Йорка. Бушбі накреслив лінію на мапі через Європу та Азію до Північної Америки, вирішивши після цього дійти аж до кінця Чилі. Головне правило експедиції було суворим: жодного транспорту для просування вперед.

За 28 років мандрівник зіткнувся з безліччю випробувань. Він боровся з ураганними вітрами в Патагонії, перетнув джунглі між Південною та Центральною Америкою, а також здійснив важкий перехід через Берингову протоку. Через проблеми з візами та погодою лише прохід через Росію розтягнувся майже на 10 років. З кожною перешкодою він тимчасово відступав до США чи Мексики, де життя було дешевше, а згодом продовжував шлях. Через закриття кордонів йому навіть довелося самостійно плисти 31 день через Каспійське море в гідрокостюмі, а на початку жовтня 2026-го він переплив Ла-Манш, щоб повернутися на британську землю.

Протягом останніх 16 років експедицію підтримувала продакшн-компанія творця «Карткового будинку» Боу Віллімона. Окрім того, повернення мандрівника супроводжує легендарний німецький режисер Вернер Герцог, який знімає про цю одіссею документальний фільм «Walk of Life». Проте найбільшою опорою для Бушбі стала доброта простих людей по всьому світу, які гостинно зустрічали його в дорозі.