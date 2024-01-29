У G.Bar біля Либідської площі відкрився корнер Fish & Pussycat

В салоні G.Bar біля Либідської площі запрацював корнер закладу Fish & Pussycat від рестораторів Ігоря Сухомлина та Валерія Гальперіна (Mimosa Brooklyn Pizza, «Автостанція», «Зустріч»).

Про це пише The Village Україна.

«Тепер причин залишитись жити в G×Big ще більше! Бо сніданкам і ланчам у просторі – бути», – коментують в G.Bar.

У меню — сніданки, фірмові роли, боули та панкейки, а також десерти та напої.

Ціни: авокадо-тост із слабосоленим лососем — 395 грн, сирний омлет із креветкою — 277 грн, боул з вугрем, авокадо і горіховим соусом — 357 грн, панкейки з броколі та лососем на кокосовому йогурті — 395 грн, фреш-рол із тунцем і трюфельним понзу — 457 грн, філадельфія з лососем і спеціями фурікаке — 425 грн, кокосові сирники — 215 грн, комбуча — 90 грн

Адреса: вул. Малевича, 86–П

Режим роботи: щодня з 09:00 до 21:00