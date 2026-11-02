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Кімі Антонеллі став наймолодшим чемпіоном світу «Формули-1» в історії — у 20 років

Артем Черничко 02 листопада 2026
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Італійський пілот Кімі Антонеллі офіційно завоював титул чемпіона світу «Формули-1» на Гран-прі Мехіко, встановивши історичний рекорд. У віці 20 років і 68 днів італієць посів третє місце у гонці, ставши наймолодшим чемпіоном в історії та першим чемпіоном з Італії з 1953 року, Про це пише Hypebeast.

Перед стартом у Мехіко Антонеллі достатньо було фінішувати дев'ятим, щоб достроково гарантувати собі титул за чотири етапи до кінця сезону. У своєму другому сезоні він провів стабільну гонку на стадіоні «Форо Соль», фінішувавши позаду переможця етапу Макса Ферстаппена та Льюїса Гемілтона, який посів друге місце. Після фінішу Ферстаппен і Гемілтон підняли молодого пілота на плечі під час святкування на подіумі.

Антонеллі, який приєднався до програми підтримки «Мерседеса» ще у 12-річному віці, святкував перемогу разом із батьками, сестрою Маггі та керівником команди Тото Вольфом.

Коментуючи своє досягнення, пілот зазначив: «Я б не був тут без "Мерседеса" та моєї родини. Я втратив дар мови і намагаюся усвідомити те, що щойно сталося. Це день, який я запам'ятаю назавжди».

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