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Гайді Клум з'явилася в образі відрубаної руки на Гелловін

Артем Черничко 02 листопада 2026
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Німецька супермодель і акторка Гайді Клум, відома своїми масштабними перевтіленнями на Гелловін, провела щорічну тематичну вечірку. Цього разу вона обрала образ деталізованої відрубаної людської руки, пише Variety.

На створення костюма пішли години роботи команди з гриму та реквізиту на чолі зі спецефектником Майком Марино, який раніше вже втілював у життя інші культові образи моделі. У костюмі ретельно відтворили всі деталі: гіперреалістичні вени, змодельовані за її власною анатомією, зморшки, пофарбовані в червоний колір нігті, а також перебільшені копії каблучок, які Клум зазвичай носить у реальному житті.

«Я подивилася на свою руку і подумала: "Здається, я могла б якось умістити в це своє тіло"», — розповіла Клум.

Цьогорічна подія стала ювілейною — Клум організовує гелловінські вечірки вже 25 років. Серед її минулих образів були персонажі кіно та попкультури, зокрема E.T., принцеса Фіона зі «Шрека», Джессіка Реббіт, а також костюми тварин і міфічних істот на кшталт хробака чи павича.

Минулого року Клум з'явилася на святі в образі міфологічної Медузи — тоді над костюмом із хвостом і головним убором зі зміями працювала команда з 15 художників. За словами моделі, подібні складні образи створюються заради єдиного вечора.

Окрім щорічних святкових проєктів, Клум продовжує телевізійну діяльність. Цього року вона повернулася як суддя до 22-го сезону модного реаліті-шоу Project Runway поруч із Ніною Гарсія та Ло Роучем. Раніше вона вела цей проєкт протягом 16 сезонів, а також разом із Тімом Ганном створила шоу Making the Cut для Prime Video.

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