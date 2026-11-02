Помер Хуан Аткінс — співзасновник та легенда детройтського техно

У віці 64 років помер американський продюсер і діджей Хуан Аткінс, якого називають одним із головних архітекторів детройтського техно. Його смерть підтвердила менеджмент-компанія Green Smith Artists. Музикант пішов із життя перед запланованим виступом у клубі Yu Yu у Мехіко, пише Pitchfork.

Аткінс залишив по собі колосальний слід в електронній музиці як сольний артист, а також як учасник легендарних проєктів The Belleville Three, Cybotron та Borderland.

Уродженець Детройта з юних років був занурений у музичну культуру: його батько працював концертним промоутером, а сам Аткінс грав у різних гуртах. Познайомившись у середній школі з Дерріком Меєм і Кевіном Сондерсом (разом вони увійшли в історію як «Белвільська трійця» — The Belleville Three), він переключився на електронні інструменти і вже у 15 років придбав свій перший синтезатор Korg MS-10.

У 1980 році разом із другом Річардом Девісом він створив гурт Cybotron. Їхні ранні композиції поєднали фанк, футуристичні мотиви та електронне звучання, а трек Clear 1983 року став справжнім андерграундним хітом і класикою жанру, яку згодом семплувала зокрема Міссі Елліотт та інші артисти.

У 1985 році Аткінс запустив сольний проєкт Model 500 та заснував власний лейбл Metroplex. Протягом своєї кар'єри він випустив десятки релізів під різними псевдонімами й успішно гастролював по всьому світу — від нью-йоркських клубів до європейських фестивалів.

Хуан Аткінс розглядав електронну музику не лише як спосіб розважити публіку, а й як платформу для роздумів. «Мої тексти мають змусити вас замислитися про щось інше, аніж просто трясти тілом на танцмайданчику й закохуватися. Я вважаю, що артисти зобов'язані говорити про щось значуще», — зазначав він в інтерв'ю The Guardian.

Мерка Детройта Мері Шеффілд опублікувала заяву на вшанування пам'яті музиканта: «Будучи підлітком із синтезатором та великою ідеєю, він уявив, якою може бути музика майбутнього. А потім створив її. Детройт збереже пам'ять про нього, а його музика й надалі рухатиме нас уперед».