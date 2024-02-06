В Лісабоні кияни відкрили міське кафе The Layers

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Наталія Габрух
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В столиці Португалії, Лісабоні київська команда відкрила міське кафе The Layers.

Про це пише The Village Україна.

Заклад з’явився завдяки Євгену Білоусову та Марині Гарбуз (Blur Coffee, Octo Tower). Також до відкриття долучилися Денис Костенко й Анна Гольцберг, які раніше разом запустили в Києві бар Broen.

Формат кафе власники описують як «затишне міське кафе з українським вайбом у центрі Лісабона». У закладі можна спробувати сніданки, ланчі і випічку. Окрім того, там проводитимуть гастрономічні вечері.

Каву для The Layers постачає українська компанія Foundation Coffee Roasters.

Ціни: «Континентальний сніданок» — 9 євро, тост із тунцем — 13 євро, авокадо-тост — 11 євро, гірос-сендвіч — 12 євро, капучино — 3,5 євро, еспресо — 1,5 євро, «Капуоранж» — 5 євро, еспресо-тонік — 5 євро, флет-вайт — 4 євро

Адреса: Av. António Augusto de Aguiar 23B, 1050-012

Режим роботи: щодня з 09:00 до 17:00

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Хотіли б відвідати The Layers?
Опубліковано: 06 лютого 2024
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