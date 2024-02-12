Романтична вечеря до Дня закоханих: що приготувати та у скільки обійдеться

День Святого Валентина — одне з найромантичніших свят у році. Це чудова нагода потішити свою половинку подарунками, зробити сюрприз чи приготувати смачну вечерю. З останнім вам допможуть рецепти гастрономічного порталу SHUBA . А щоб романтична вечеря не влетіла у копієчку, редактори сайту Gotoshop.ua порівняли ціни на інгредієнти у торгових мережах Києва та знають, де придбати складові смачних страв найдешевше.

На вибір редактори SHUBA підготували два варіанти вечері: мʼясо або салат з морепродуктами та десерт.

Це не просто смажене мʼясо, це страва, яка перетворить вашу романтичну вечерю на ефектне фаєршоу.

Стейк Діана у середньому вам обійдеться у 487 грн.

Вартість стейку Діана у різних торгових мережах Києва:

Сільпо — 512,10 грн;

Ашан — 370,86 грн;

Novus — 516,34 грн;

Metro — 573,28 грн;

АТБ — 462,46 грн.

Інгредієнти:

Яловича вирізка 600 г

Яловичий бульйон 250 мл

Вершки 20% 120 мл

Діжонська гірчиця 1 ст. л.

Вустерський соус 1 ст. л.

Соус соєвий1.5 ст. л.

Олія оливкова Extra Virgin 2 ст. л.

Масло вершкове несолоне 2 ст. л.

Цибуля шалот 1 шт.

Часник, зубчики 4 шт.

Чебрець, гілочка 2 шт.

Коньяк 70 мл

Зелена цибуля, пучок 1 шт

Петрушка, пучок 1 шт.

Сіль за смаком

Чорний перець за смаком

Окремо зазначимо, що готовий яловичий бульон ви знайдете лише у мережі Сільпо: 250 мл для приготування вам обійдуться у 53,56 грн.

Приготування:

Несолений яловичий бульйон налийте у невелику каструлю і доведіть до повільного кипіння. Уварюйте його, доки не залишиться приблизно половина початкового обсягу.

Поки бульйон уварюється, поєднайте в окремій мисці діжонську гірчицю, соєвий та вустерський соуси. Змішайте все до однорідного стану.

Розріжте яловичу вирізку на чотири порції по 150 грамів кожна. Обсушіть м’ясо паперовим рушником, посипте сіллю та свіжозмеленим чорним перцем з кожного боку. Перець добре вдавіть у м’якоть, щоби він добре до неї прилип. Нагрійте велику сковороду на вогні, трошки більшому за середній, влийте у неї олію і додайте вершкове масло. Жири мають змішатись і покрити дно посудини.

Щойно масло перестане «стріляти» і з’явиться легкий димок, викладіть стейки на сковороду і готуйте з одного боку близько 2 хвилин. Потім переверніть м’ясо, зменште вогонь до середнього і додайте в сковороду 2 зубчики подрібненого часнику і гілочки чебрецю. Продовжуйте готувати стейки ще 2 хвилини, безперервно поливаючи їх жиром зі сковороди. Шматки для цієї страви беруться досить товсті — так вони краще просмажаться. Обсмажене м’ясо перекладіть на тарілку та відставте убік.

Якщо ви хочете влаштувати шоу з фламбуванням, саме зараз час поставити невеличкий сотейник з коньяком на плиту потихеньку нагріватись. Але простежте, щоби алкоголь не закипів.

Злийте зі сковороди в окрему мисочку майже весь жир, залишивши на її дні приблизно столову ложку, і поверніть посудину на середній вогонь. Всипте подрібнену велику цибулину шалот з маленькою дрібкою солі готуйте протягом 1 хвилини. Потім додайте 2 роздушених зубчика часнику і протримайте все разом на вогні ще 1 хвилину.

Тепер вибір за вами. Ви можете просто влити коньяк до цієї глазурі і, помішуючи все лопаточкою, щоби не приставало до дна сковороди, безпечно дочекатись, поки спирт випарується. Це займе секунд 30.

А можете хлюпнути у посудину попередньо нагрітий напій, швидко підпалити його довгим сірником чи запальничкою і акуратно крутити сковороду, поки весь спирт не вигорить. Після такого трюку сміливо називайте себе решту вечора повелителем чи повелителькою вогню.

Тепер до глазурі додайте уварений бульйон та суміш соусів і тримайте все разом на вогні протягом 1 хвилини, поки трошки не загусне. Далі влийте вершки і вмішуйте їх ще протягом 2 хвилин. Наостанок введіть жир, на якому смажили стейки. Добре все перемішайте, щоби глазур була однорідною.

Поверніть на сковороду смажене м’ясо і трошки погрійте його, поливаючи зверху вершковим соусом. За 2-3 хвилини страва досягне середнього просмаження, а соус зробиться густішим. Час подавати стейк Діана на стіл.

Прикрасьте м’ясо у глазурі дрібно посіченою зеленою цибулею та петрушкою.

Ця страва підійде для легкої романтичної вечері, коли ви не хочете переїдати на ніч.

Салат з креветками та авокадо у середньому вам обійдеться у 455,74 грн.

Вартість салату з креветками та авокадо у різних торгових мережах Києва:

Сільпо — 390,57 грн;

Фора — 474,64 грн;

Ашан — 581,53 грн;

Novus — 482,37 грн;

АТБ — 349,50 грн.

Інгредієнти:

Креветка Королівська без голови 400 г

Зелень салату 150 г

Олія оливкова Extra Virgin 8 ст л

Лимон 100 г

Авокадо 1 шт

Цибуля шалот 100 г

Мигдалеві пластівці 115 г

Приготування:

Приготуйте креветки в цитрусовому соусі (З повним рецептом можна ознайомитися на сайті SHUBA ). Охолодіть за бажанням.

Помістіть креветки разом із зеленню салату у велику миску.

Злегка полийте оливковою олією, і за бажанням частиною соусу, що залишився від креветок.

Додайте авокадо, цибулю-шалот і пластівці мигдалю, а потім приправте лимонним соком, морською сіллю, свіжомеленим чорним перцем і подавайте до столу.

Корисна порада: ви можете додати в салат варені або обсмажені креветки, але якщо приготувати їх саме в цитрусовому соусі, то це подарує страві приголомшливий аромат.

Завершення ідеальної романтичної вечері — ідеальний десерт. Саме таким ніжним і пристрасним стане Червоний оксамит у склянці.

Червоний оксамит у склянці у середньому вам обійдеться у 195,06 грн.

Вартість Червоного оксамиту в різних торгових мережах Києва:

Сільпо — 206,98 грн;

Фора — 173,5 грн;

Ашан — 205,33 грн;

Novus — 208,18 грн;

АТБ — 183,31 грн.

Інгредієнти для основи:

Цукор 150 г

Масло вершкове 73% 60 г

Молоко 2,5% 70 мл

Йогурт без наповнювача 60 г

Лимон, сік 1 ч. л.

Яйце куряче, велике 1 шт.

Борошно пшеничне 140 г

Какао-порошок 1 ч. л.

Сода харчова 1/2 ч. л.

Оцет 1/2 ч. л.

Ваніль, стручок 1/2 шт.

Харчовий барвник 8 г

Інгредієнти для крему:

Сир маскарпоне 200 г

Вершки 200 мл

Цукрова пудра 50 г

Ваніль, стручок 1/2 шт.

Посипка декоративна за смаком

Приготування:

У мисці змішайте йогурт із молоком і лимонним соком, залиште на пів години.

В іншій мисці збийте масло із цукром, поки не отримаєте легку і пишну суміш. Тепер додайте до суміші яйце та 1 ст. л. борошна і добре перемішайте вінчиком, поки у вас не вийде рідке тісто без грудочок.

У суміш йогурту та молока додайте червоний барвник і перемішайте.

Тепер до борошна додайте просіяне какао.

Спочатку викладіть у тісто половину суміші йогурту та молока, потім половину суміші борошна та какао, повторюючи процес, доки не закінчаться інгредієнти.

У невеликій мисці змішайте оцет і харчову соду і додайте в тісто.

Вилийте суміш у попередньо змащену олією і посипану борошном форму і запікайте при температурі 180°С протягом приблизно 25-30 хвилин. Потім дістаньте форму, почекайте, поки тісто охолоне, і наріжте його кружальцями по діаметру склянки, в якій ви плануєте презентувати десерт.

Для крему повільно змішайте вінчиком маскарпоне, свіжі вершки, насіння 1/2 стручка ванілі та цукрову пудру, поки не отримаєте однорідний крем. Перекладіть його в кондитерський мішок.

Зберіть торт. Візьміть склянку, на дно покладіть першу основу-кружечок, потім покрийте її кремом за допомогою кондитерського мішка. Викладіть наступний корж, потім знову крем і продовжуйте так, поки не дійдете до краю склянки.

Коли десерти будуть готові, прикрасьте їх посипкою.

Ціна на ігристе вино

Який же святковий вечір без смачного шампанського? Порівняли ціни на біле солодке шампанське ТМ Таїрово Салюте, щоб доповнити вечерю ігристим за вигідною ціною

Ціна на шампанське у торгових мережах Києва:

Сільпо — 109 грн

АТБ — 109 грн

Фора — 109,90 грн

Ашан — 154 грн

METRO — 155,90 грн

Novus — 169 грн