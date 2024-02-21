На Антоновича харків’яни відкрили ресторан “Думки на смак”

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Наталія Габрух
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Неподалік від костелу святого Миколая відкрили ресторан зі стравами європейських кухонь “Думки на смак”. Він почав роботу в тестовому режимі на першому поверсі ЖК New York Concept House, що на вулиці Антоновича.

Заклад відкрили харківські підприємці, які мають у місті вже 2 ресторани мережі.

Про це пише The Village Україна.

В меню зосередили увагу на стравах з м'яса. Зокрема, в асортименті є стейки, які називаються “Ковбой”, а також пропонуються бізнес-ланчі. До їжі можна замовити коктейлі власної рецептури.

Ресторан має площу 400 квадратних метрів. У двох залах закладу є можливість проводити закриті івенти, бранчі, презентації, виставки та різні тематичні ігри.

Після закінчення тестового режиму ресторан планують відкривати з 08:00.

Ціни: сирники з курагою — 215 грн, оладки з кабачків зі скремблом і слабосолоним лососем — 275 грн, форшмак — 250 грн, тартар із телятини з чипсами з пармезану — 325 грн, салат «Думки від шефа» — 300 грн, сібас на грилі — 450 грн, свинячі реберця — 450 грн, крем-суп із сочевиці з креветками і беконом — 225 грн, курячий паштет — 200 грн, коктейль Funky Peach — 220 грн, коктейль Old Fashioned — 230 грн, чай «Майкл Джексон» — 155 грн

Адреса: вул. Антоновича, 74

Режим роботи: щодня з 12:00 до 22:00

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Хотіли б відвідати ресторан “Думки на смак”?
Опубліковано: 21 лютого 2024
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