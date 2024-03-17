На Контрактовій площі відкрили заклад “Міністерство чебуреків”

Заклад “Міністерство чебуреків” запрацював на Контрактовій площі. Раніше на цьому місці був “Хлібний”, який закрили восени 2023 року.

Про це пише The Village Україна.

Це вже другий заклад із чебуреками від мережі Ministry of у Києві.

Перший заклад “Міністерство чебуреків” працює у Києві на вулиці Басейній із серпня 2022 року. Також “Міністерство чебуреків” працює у Одесі.

Команда повідомляє, що їхній другий заклад у Києві є значно просторішим. В асортимент меню внесено нові пункти: салат “Нісуаз” з тунцем, салат з фетою, запеченим перцем і шпинатом, а також салат із куркою, томатами та трюфельним соусом айолі.

У дизайні інтер'єру зберегли елемент відкритої кухні, використали чимало деревини та металу. Одна з особливостей закладу — панорамні вікна, через які відкривається вид на оглядове колесо.

Ціни: чебурек з яловичиною з соусом на основі йогурту та томатної аджики (L) — 135 грн, чебурек з картоплею з трюфельним кремом і пармезаном — 135 грн, янтик із моцарелою, чеддером, пармезаном, горгондзолою з інжирно-ягідним соусом — 145 грн, чебурек із вишнею, солоною карамеллю та кремом із маскарпоне — 145 грн, королівські креветки фрі — 210 грн, “Овочевий рейв” — 135 грн, пиво Hard Seltzer — 85 грн, фільтр-кава — 50 грн, чай із чорницею та маракуєю — 70 грн

Адреса: Контрактова площа, 2/1

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00