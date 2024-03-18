На Богдана Хмельницького відкрили заклад із корейським стритфудом Street Kim

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Наталія Габрух
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На вулиці Богдана Хмельницького, 9-А запрацював заклад із корейським стритфудом Street Kim.

Про це пише The Village Україна.

В новому концепті Street Kim пропонують страви, які можна знайти на ринках Сеула, за словами власників. Серед асортименту є корейські корндоги, манду, рамьон і баблті. За кулінарну частину відповідає шеф Георгій Шаруєв.

В приміщенні закладу також облаштовано зону Kim Click із фотобудками, де відвідувачі мають змогу зробити миттєві знімки, використовуючи аксесуари.

Над інтерʼєром Street Kim працювала Юлія Латишева, а малюнки на стінах створила художниця Єлизавета Девяткіна.

Ціни: “Сирна монета” — 150 грн, корндог — 150 грн, баблті — від 125 грн, пуноппан — 120 грн, манду — 190 грн, джаджамен — 380 грн, рамьон — 245 грн, UFO-бургер — 335 грн, токпоккі — 290 грн

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 9-А

Режим роботи: щодня з 12:00 до 22:00

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Опубліковано: 18 березня 2024
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