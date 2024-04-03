Що готувати у квітні: 5 рецептів із сезонних продуктів

Другий місяць весни нарешті починає тішити різноманітністю сезонних продуктів. Розповідаємо, які сезонні овочі можна знайти на ринках у квітні, чим вони корисні, а також, що з них можна приготувати.

Невеличкий спойлер: про черемшу казати не будемо. Нагадуємо, черемшу занесено до Червоної книги України, збирати її в лісах категорично заборонено. Зелень, яка продається на базарах або стихійних ринках, зазвичай зібрана нелегально. Якщо ж дуже хочеться дикого часнику, купуйте у фермерів або вирощуйте власноруч (насіння черемші продається у вільному доступі).

А на ринках тим часом радимо звернути увагу на інші сезонні продукти.

Шпинат

Шпинат — один із перших весняних продуктів. Його можна назвати "електростанцією" з вироблення поживних речовин. Корисних властивостей у цієї зелені чимало, і багато фахівців з харчування не даремно вважають його першим серед усіх овочів.

Шпинат насичує організм і виводить із нього шлаки й токсини. У шпинаті дуже мало калорій, але при цьому в його складі безліч поживних речовин: білки, вуглеводи та навіть жири; органічні, насичені та ненасичені жирні кислоти, клітковина, крохмаль, цукру; безліч вітамінів, зокрема і групи В, а також багато-багато іншого.

Тому рекомендуємо вам додавати шпинат до салатів, а також готувати на його основі різні страви. Наприклад, простий пиріг.

Пиріг зі шпинату

Інгредієнти:

Тісто:

борошно — 150 г

вершкове масло — 50 г

яйце — 1 шт.

сіль — дрібка

холодна вода — 2 ч. л.

Начинка:

яйця — 2 шт.

шпинат — 300 г

кисломолочний сир — 250 г

твердий сир — 100 г

сіль, перець — до смаку

Як готувати:

Вершкове масло дістати з холодильника за годину, аби воно стало мʼяким. Порізати масло кубиками й викласти в миску, туди ж висипати борошно. Ложкою або руками розтерти масло і борошно у дрібну крихту. Потім вмішати яйце, воду й сіль. Замісити тісто, зібрати його в тугеньку кулю. В окремій мисці розтерти домашній сир із двома яйцями. Додай тертий твердий сир, дрібно січений шпинат, сіль і перець. Добре перемішати. Розкачати тісто завтовшки 2-3 см діаметром трошки більше за форму, в якій пектиметься пиріг. Форму застелити пергаментом і змастити маслом. Викласти тісто, формуючи бортики. Зверху накласти сирно-шпинатну суміш, рівномірно розподілити. Випікати 20-30 хвилин за температури 200 градусів.

Зелена цибуля

Ще одна королева ранніх овочів. Оскільки зелена цибуля вважається паростками, то як і всі інші паростки вона дуже корисна. Вона багата активними вітамінами і мінеральними речовинами — наприклад, залізом, каротином і вітаміном С.

Їсти зелену цибулю можна сирою, проте вона чудово переносить теплову обробку. Її можна додавати в супи, запіканки, робити з нею омлети, оладки та навіть сирники. Їх ми і пропонуємо приготувати.

Сирники з молодою цибулею

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 500 г

яйця — 1 шт.

зелена цибуля — 1 невеликий пучок

часник — 2 зубчики

борошно — 2 ст. л. + для панірування

сіль, перець — до смаку

олія — для смаження

Як готувати:

Сир перетерти через сито або подрібнити блендером. Це потрібно, щоб сирники були пухкими та ніжними і в тісті не було грудочок сиру. Часник почистити, пропустити через прес. Зелену цибулю помити, підсушити паперовим рушником і дрібненько посікти ножем. Додати все до сиру, вбити яйце, посолити й поперчити. Додати борошно і все добре вимішати. Змочити руки у воді та сформувати сирнички (руки треба змочувати обов’язково, інакше сир прилипатиме до рук). Обваляти кожний сирничок у борошні. Викладати на добре розігріту та змащену олією пательню і смажити на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Молодий часник

Молодий часник, який зовнішнє дуже нагадує зелену цибулю, — справжня скарбничка вітамінів і мінералів. Він містить вітамін С, що зміцнює імунну систему та зменшує запалення, марганець, що важливий для підтримки здорового обміну речовин, вітамін B6, що допомагає перетворювати їжу на енергію в організмі.

Головна перевага молодого часнику — відсутність різкого часникового запаху і смаку. Невеликі головки часнику зі стеблами добрі як спеції для засолювання огірків. Більші головки зазвичай маринують окремо. Їсти можна і молоді стрілки часнику. Для цього їх треба порізати, а потім обсмажити у вершковому маслі — в принципі, це все, що вам знадобиться для щастя. Такий гарнір чудово смакує з вареною картоплею, гречкою або рисом. Або ж можна приготувати омлет.

Омлет з молодим часником

Інгредієнти:

молодий часник — 4-5 стебла

яйця — 3 шт.

вершки або молоко — 2 ст. л.

олія — 1 ст. л.

вершкове масло — 1 ст. л.

сіль, перець — до смаку

бринза або фета — для подачі

Як готувати:

Часник помити, підсушити паперовими рушниками. Розрізати стебла на 2-3 частини, обсмажити в суміші олії та вершкового масла. Яйця збити з молоком або вершками та дрібкою солі й перцю. Залити цією сумішшю смажений часник на пательні. Смажити під кришкою на середньому вогні, поки поверхня омлет не затвердіє. Бринзу або фету розкришити, посипати омлет. Згорнути навпіл, щоб утворився півмісяць, і подавати.

Редиска

Редиска багата на рослинну клітковину, ефірними оліями, вітамінами групи В та РР, мікро- та макроелементами, такими як калій, кальцій, фосфор, магній, залізо. При цьому редис на 93% складається з води, завдяки чому має дуже низьку калорійність.

У наших краях редиску зазвичай їдять сирою просто так або додають у салати. Але вона також добра смаженою або маринованою. Ми пропонуємо купити пучечок редиски разом із бадиллям — яскраво-червоні корінці замаринувати, а з бадиллям приготувати соус песто.

Маринована редиска

Інгредієнти:

редис — 400 г

часник — 2 зубчики

вода — 1 склянка

оцет — 2 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

олія — 1 ст. л.

Як готувати:

Редиску помити, відрізати хвостики, порізати кружальцями. Часник почистити, нарізати пластинами на 2-3 частини. Скласти все в миску. У невеликій каструлі змішати воду, оцет, цукор і сіль. Підігріти, помішуючи, аби цукор і сіль розчинилися. Готовим маринадом залити редиску і залишити за кімнатної температури до вистигання. Потім прибрати в холодильник на 3-4 години.

Песто з бадилля редиски

Інгредієнти:

бадилля редиски — 150 г

часник — 3-4 зубчики

тертий пармезан — 50 г

улюблені горіхи — 50 г

олія — 150 мл

лимон — 1/2 шт.

сіль, перець — до смаку

Як готувати:

Зелень редиски добре промити, підсушити паперовими рушниками й дрібно нарізати. Часник почистити, порізати кожен зубчик навпіл. Бадилля і часник класти в блендер, додати пармезан, горіхи, цедру з половинки лимона. Збити все до однорідності. Потім влити олію й трішки лимонного соку і знову збити на низькій потужності. Готове песто перекласти в чисту й суху банку, зверху налити трохи олії. Зберігати в контейнері з щільною кришкою в холодильнику.