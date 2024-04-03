Що готувати у квітні: 5 рецептів із сезонних продуктів

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Марія Сердюк
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Другий місяць весни нарешті починає тішити різноманітністю сезонних продуктів. Розповідаємо, які сезонні овочі можна знайти на ринках у квітні, чим вони корисні, а також, що з них можна приготувати.

Невеличкий спойлер: про черемшу казати не будемо. Нагадуємо, черемшу занесено до Червоної книги України, збирати її в лісах категорично заборонено. Зелень, яка продається на базарах або стихійних ринках, зазвичай зібрана нелегально. Якщо ж дуже хочеться дикого часнику, купуйте у фермерів або вирощуйте власноруч (насіння черемші продається у вільному доступі).

А на ринках тим часом радимо звернути увагу на інші сезонні продукти.

Шпинат

Шпинат — один із перших весняних продуктів. Його можна назвати "електростанцією" з вироблення поживних речовин. Корисних властивостей у цієї зелені чимало, і багато фахівців з харчування не даремно вважають його першим серед усіх овочів.

Шпинат насичує організм і виводить із нього шлаки й токсини. У шпинаті дуже мало калорій, але при цьому в його складі безліч поживних речовин: білки, вуглеводи та навіть жири; органічні, насичені та ненасичені жирні кислоти, клітковина, крохмаль, цукру; безліч вітамінів, зокрема і групи В, а також багато-багато іншого.

Тому рекомендуємо вам додавати шпинат до салатів, а також готувати на його основі різні страви. Наприклад, простий пиріг.

Пиріг зі шпинату

Інгредієнти:

Тісто:

  • борошно — 150 г
  • вершкове масло — 50 г
  • яйце — 1 шт.
  • сіль — дрібка
  • холодна вода — 2 ч. л.

Начинка:

  • яйця — 2 шт.
  • шпинат — 300 г
  • кисломолочний сир — 250 г
  • твердий сир — 100 г
  • сіль, перець — до смаку

Як готувати:

  1. Вершкове масло дістати з холодильника за годину, аби воно стало мʼяким. Порізати масло кубиками й викласти в миску, туди ж висипати борошно. Ложкою або руками розтерти масло і борошно у дрібну крихту. Потім вмішати яйце, воду й сіль. Замісити тісто, зібрати його в тугеньку кулю.

  2. В окремій мисці розтерти домашній сир із двома яйцями. Додай тертий твердий сир, дрібно січений шпинат, сіль і перець. Добре перемішати.
  3. Розкачати тісто завтовшки 2-3 см діаметром трошки більше за форму, в якій пектиметься пиріг.
  4. Форму застелити пергаментом і змастити маслом. Викласти тісто, формуючи бортики. Зверху накласти сирно-шпинатну суміш, рівномірно розподілити. Випікати 20-30 хвилин за температури 200 градусів.

Зелена цибуля

Ще одна королева ранніх овочів. Оскільки зелена цибуля вважається паростками, то як і всі інші паростки вона дуже корисна. Вона багата активними вітамінами і мінеральними речовинами — наприклад, залізом, каротином і вітаміном С.

Їсти зелену цибулю можна сирою, проте вона чудово переносить теплову обробку. Її можна додавати в супи, запіканки, робити з нею омлети, оладки та навіть сирники. Їх ми і пропонуємо приготувати.

Сирники з молодою цибулею

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир — 500 г
  • яйця — 1 шт.
  • зелена цибуля — 1 невеликий пучок
  • часник — 2 зубчики
  • борошно — 2 ст. л. + для панірування
  • сіль, перець — до смаку
  • олія — для смаження

Як готувати:

  1. Сир перетерти через сито або подрібнити блендером. Це потрібно, щоб сирники були пухкими та ніжними і в тісті не було грудочок сиру.
  2. Часник почистити, пропустити через прес. Зелену цибулю помити, підсушити паперовим рушником і дрібненько посікти ножем. Додати все до сиру, вбити яйце, посолити й поперчити. Додати борошно і все добре вимішати.
  3. Змочити руки у воді та сформувати сирнички (руки треба змочувати обов’язково, інакше сир прилипатиме до рук). Обваляти кожний сирничок у борошні.
  4. Викладати на добре розігріту та змащену олією пательню і смажити на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Молодий часник

Молодий часник, який зовнішнє дуже нагадує зелену цибулю, — справжня скарбничка вітамінів і мінералів. Він містить вітамін С, що зміцнює імунну систему та зменшує запалення, марганець, що важливий для підтримки здорового обміну речовин, вітамін B6, що допомагає перетворювати їжу на енергію в організмі.

Головна перевага молодого часнику — відсутність різкого часникового запаху і смаку. Невеликі головки часнику зі стеблами добрі як спеції для засолювання огірків. Більші головки зазвичай маринують окремо. Їсти можна і молоді стрілки часнику. Для цього їх треба порізати, а потім обсмажити у вершковому маслі — в принципі, це все, що вам знадобиться для щастя. Такий гарнір чудово смакує з вареною картоплею, гречкою або рисом. Або ж можна приготувати омлет.

Омлет з молодим часником

Інгредієнти:

  • молодий часник — 4-5 стебла

  • яйця — 3 шт.
  • вершки або молоко — 2 ст. л.
  • олія — 1 ст. л.
  • вершкове масло — 1 ст. л.
  • сіль, перець — до смаку
  • бринза або фета — для подачі

Як готувати:

  1. Часник помити, підсушити паперовими рушниками. Розрізати стебла на 2-3 частини, обсмажити в суміші олії та вершкового масла.
  2. Яйця збити з молоком або вершками та дрібкою солі й перцю. Залити цією сумішшю смажений часник на пательні. Смажити під кришкою на середньому вогні, поки поверхня омлет не затвердіє.
  3. Бринзу або фету розкришити, посипати омлет. Згорнути навпіл, щоб утворився півмісяць, і подавати.

Редиска

Редиска багата на рослинну клітковину, ефірними оліями, вітамінами групи В та РР, мікро- та макроелементами, такими як калій, кальцій, фосфор, магній, залізо. При цьому редис на 93% складається з води, завдяки чому має дуже низьку калорійність.

У наших краях редиску зазвичай їдять сирою просто так або додають у салати. Але вона також добра смаженою або маринованою. Ми пропонуємо купити пучечок редиски разом із бадиллям — яскраво-червоні корінці замаринувати, а з бадиллям приготувати соус песто.

Маринована редиска

Інгредієнти:

  • редис — 400 г
  • часник — 2 зубчики
  • вода — 1 склянка
  • оцет — 2 ст. л.
  • цукор — 1 ст. л.
  • сіль — 1 ч. л.
  • олія — 1 ст. л.

Як готувати:

  1. Редиску помити, відрізати хвостики, порізати кружальцями. Часник почистити, нарізати пластинами на 2-3 частини. Скласти все в миску.
  2. У невеликій каструлі змішати воду, оцет, цукор і сіль. Підігріти, помішуючи, аби цукор і сіль розчинилися.
  3. Готовим маринадом залити редиску і залишити за кімнатної температури до вистигання. Потім прибрати в холодильник на 3-4 години.

Песто з бадилля редиски

Інгредієнти:

  • бадилля редиски — 150 г
  • часник — 3-4 зубчики
  • тертий пармезан — 50 г
  • улюблені горіхи — 50 г
  • олія — 150 мл
  • лимон — 1/2 шт.
  • сіль, перець — до смаку

Як готувати:

  1. Зелень редиски добре промити, підсушити паперовими рушниками й дрібно нарізати. Часник почистити, порізати кожен зубчик навпіл.
  2. Бадилля і часник класти в блендер, додати пармезан, горіхи, цедру з половинки лимона. Збити все до однорідності.
  3. Потім влити олію й трішки лимонного соку і знову збити на низькій потужності. Готове песто перекласти в чисту й суху банку, зверху налити трохи олії. Зберігати в контейнері з щільною кришкою в холодильнику.

Фото: Mikey Frost, Christopher Previte, Shelley Pauls, Katie Smith, Emily Wade/Unsplash

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Опубліковано: 03 квітня 2024
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