Новий погляд на буряк — смачний та оригінальний рецепт від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Що приготувати з буряків? Перша думка: борщ! Друга — вінегрет. Ну, або якась інша салатка. Проте цей яскравий овоч цими двома стравами не обмежується.

Марко Черветті, відомий італійський шеф і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, який вже багато років живе в Україні й досліджує місцеві кулінарні традиції, поділився своїм авторським поглядом на буряк. Марко пропонує приготувати фарширований буряк і поєднати в цій страві солодкі коренеплоди, ароматний яловичий фарш, соковиті ковбаски та ніжну моцарелу. Витонченості смаку додасть вино — бо хіба існує в цьому світу італієць, який може приготувати щось без вина?

Інгредієнти:

  • готовий буряк — 500 г
  • м’ясний фарш — 300 г
  • моцарела — 500 г
  • сиров’ялене сало — 200 г
  • сирокопчені ковбаски — 200 г
  • панірувальні сухарі — 3 ст. л.
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.
  • часник — 5 зубчиків
  • біле сухе вино — 50 мл
  • сіль, перець — до смаку
  • олія

Як готувати:

  1. Буряк помити й приготувати будь-яким зручним для вас способом — відварити або запекти у фользі.
  2. Сало і ковбасу порізати дрібними кубиками, часник почистити й подрібнити. Обсмажити все в глибокій сковороді.
  3. Цибулю почистити, дрібно нашаткувати, додати до сала й ковбаси, смажити все разом, поки цибуля не стане м’якою.
  4. Додати фарш, посолити, поперчити. Смажити, розбиваючи лопаткою грудочки. Потім влити вино й тушкувати, поки вино не випарується.
  5. Варені буряки почистити, розрізати навпіл, у кожній половинці зробити заглиблення, куди викласти начинку із фаршу. Зверху накрити шматочками моцарели і присипати панірувальними сухарями.
  6. Поставити в нагріту до 180°C духовку і запікати, поки сир не розплавиться, а сухарі зверху не підрум’яняться.
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Опубліковано: 04 квітня 2024
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