Новий погляд на буряк — смачний та оригінальний рецепт від Марко Черветті
Що приготувати з буряків? Перша думка: борщ! Друга — вінегрет. Ну, або якась інша салатка. Проте цей яскравий овоч цими двома стравами не обмежується.
Марко Черветті, відомий італійський шеф і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, який вже багато років живе в Україні й досліджує місцеві кулінарні традиції, поділився своїм авторським поглядом на буряк. Марко пропонує приготувати фарширований буряк і поєднати в цій страві солодкі коренеплоди, ароматний яловичий фарш, соковиті ковбаски та ніжну моцарелу. Витонченості смаку додасть вино — бо хіба існує в цьому світу італієць, який може приготувати щось без вина?
Інгредієнти:
- готовий буряк — 500 г
- м’ясний фарш — 300 г
- моцарела — 500 г
- сиров’ялене сало — 200 г
- сирокопчені ковбаски — 200 г
- панірувальні сухарі — 3 ст. л.
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
- часник — 5 зубчиків
- біле сухе вино — 50 мл
- сіль, перець — до смаку
- олія
Як готувати:
- Буряк помити й приготувати будь-яким зручним для вас способом — відварити або запекти у фользі.
- Сало і ковбасу порізати дрібними кубиками, часник почистити й подрібнити. Обсмажити все в глибокій сковороді.
- Цибулю почистити, дрібно нашаткувати, додати до сала й ковбаси, смажити все разом, поки цибуля не стане м’якою.
- Додати фарш, посолити, поперчити. Смажити, розбиваючи лопаткою грудочки. Потім влити вино й тушкувати, поки вино не випарується.
- Варені буряки почистити, розрізати навпіл, у кожній половинці зробити заглиблення, куди викласти начинку із фаршу. Зверху накрити шматочками моцарели і присипати панірувальними сухарями.
- Поставити в нагріту до 180°C духовку і запікати, поки сир не розплавиться, а сухарі зверху не підрум’яняться.
Опубліковано: 04 квітня 2024