Новий погляд на буряк — смачний та оригінальний рецепт від Марко Черветті

Що приготувати з буряків? Перша думка: борщ! Друга — вінегрет. Ну, або якась інша салатка. Проте цей яскравий овоч цими двома стравами не обмежується.

Марко Черветті, відомий італійський шеф і бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, який вже багато років живе в Україні й досліджує місцеві кулінарні традиції, поділився своїм авторським поглядом на буряк. Марко пропонує приготувати фарширований буряк і поєднати в цій страві солодкі коренеплоди, ароматний яловичий фарш, соковиті ковбаски та ніжну моцарелу. Витонченості смаку додасть вино — бо хіба існує в цьому світу італієць, який може приготувати щось без вина?

Інгредієнти:

готовий буряк — 500 г

м’ясний фарш — 300 г

моцарела — 500 г

сиров’ялене сало — 200 г

сирокопчені ковбаски — 200 г

панірувальні сухарі — 3 ст. л.

ріпчаста цибуля — 1 шт.

часник — 5 зубчиків

біле сухе вино — 50 мл

сіль, перець — до смаку

олія

Як готувати: