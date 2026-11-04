«Я трохи бездомний»: Ніколас Кейдж змушений жити в готелях через провалля біля його будинку в Малібу

Голлівудський актор Ніколас Кейдж розповів про свої проблеми з житлом після того, як у вересні йому довелося терміново евакуюватися з власного маєтку в Каліфорнії через гігантське провалля. Він виступив під час панелі на фестивалі Los Angeles Comic Con, пише Variety.

«Наразі я трохи бездомний. З моїм будинком у Малібу щось сталося, тож я просто живу в готелях», — розповів Кейдж.

Провалля завглибшки 7 метрів та розмірами приблизно 9 на 18 метрів утворилося 8 вересня безпосередньо біля під'їздної дороги до будинку Кейджа. Через загрозу обвалів місцева влада евакуювала мешканців 31 прилеглого будинку, зокрема й родину актора.

Офіційні особи поки не встановили точну причину просідання ґрунту, однак ймовірним чинником називають ураган «Марі», що вирував у Каліфорнії на початку вересня та спричинив масштабні затоплення узбережжя.

Нещодавно стало відомо, що актор зіграє у п'ятому сезоні серіалу «Справжній детектив» від HBO разом із Антоніо Бандерасом. Крім того, 11 листопада в прокат виходить біографічна стрічка «Медден», де Кейдж виконав роль легендарного тренера з американського футболу Джона Меддена.