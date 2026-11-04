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Суд зобов’язав владу Києва надати памʼяткоохоронний статус будинку Тарнавського на Андріївському узвозі

Артем Черничко 04 листопада 2026
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Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Подільської окружної прокуратури та визнав протиправною бездіяльність Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Суд зобов’язав чиновників ужити заходів для взяття на облік історичного будинку № 26 на Андріївському узвозі, повідомили в прокуратурі.

Йдеться про будинок Всеволода Тарнавського, зведений у 1870-х роках. Споруда розташована на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» і має високу історико-архітектурну цінність.

У прокуратурі наголосили, що попри загрозу втрати автентичності будівлі, уповноважений орган тривалий час не робив передбачених кроків для внесення її до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. Це й стало підставою для звернення правоохоронців до суду.

За позовом окружної прокуратури суд повністю підтвердив обґрунтованість вимог та зобов'язав Департамент вжити всіх необхідних процедурних заходів для взяття пам'ятки під державну охорону.

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