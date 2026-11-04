Суд зобов’язав владу Києва надати памʼяткоохоронний статус будинку Тарнавського на Андріївському узвозі

Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Подільської окружної прокуратури та визнав протиправною бездіяльність Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Суд зобов’язав чиновників ужити заходів для взяття на облік історичного будинку № 26 на Андріївському узвозі, повідомили в прокуратурі.

Йдеться про будинок Всеволода Тарнавського, зведений у 1870-х роках. Споруда розташована на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» і має високу історико-архітектурну цінність.

У прокуратурі наголосили, що попри загрозу втрати автентичності будівлі, уповноважений орган тривалий час не робив передбачених кроків для внесення її до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва. Це й стало підставою для звернення правоохоронців до суду.

За позовом окружної прокуратури суд повністю підтвердив обґрунтованість вимог та зобов'язав Департамент вжити всіх необхідних процедурних заходів для взяття пам'ятки під державну охорону.