На Львівщині занедбаний костел у стилі ар-деко передадуть громаді для відновлення

Костел святої Марії Магдалини у стилі ар-деко в селі Вовків на Львівщині за рішенням суду передадуть у комунальну власність Солонківської громади. Споруда перебуває в аварійному стані, а передача громаді дозволить залучати кошти на її відновлення, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Костел звели у 1924–1929 роках. За даними прокуратури, це одна з найбільших і найвиразніших пам'яток архітектури ар-деко в регіоні. Для цього стилю характерні геометричні форми, чіткі лінії та декоративні елементи. Площа будівлі становить понад 423 м².

Зараз близько 70% даху костелу зруйновано, пошкоджені також цегляні склепіння, перекриття та підлога. Із 1990-х років споруду не використовують, а реставраційних і протиаварійних робіт там не проводили.

Костел перебував на обліку як безхазяйне нерухоме майно: протягом року жодна фізична чи юридична особа не заявила про свої права на нього. Водночас право комунальної власності на будівлю досі не було оформлене.

Пустомитівська окружна прокуратура звернулася до суду із заявою про передачу пам'ятки громаді. 26 жовтня Пустомитівський районний суд Львівської області задовольнив її.

Після оформлення права власності Солонківська громада зможе залучати фінансування на реставрацію та проводити заходи зі збереження історичної споруди. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратура вживатиме заходів для його виконання.